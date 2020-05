Riportiamo, di seguito, un importante comunicato, pervenutoci da Fondazione Cariverona, riguardante importantissimi temi, dei quali, oggi, i giovani devono essere assolutamente a conoscenza, quali, fra gli altri, il digitale, l’economia, la finanza, l’imprenditorialità e la previdenza, sia a titolo strettamente personale, che per trovare valida occupazione. “Il 25 maggio, sui social di Pleiadi, si terrà “UPGRADE TO THE FUTURE: MARATONA DIGITALE DELL’ECONOMIA”, in occasione dell’evento conclusivo del progetto UpGrade. Ogni anno, al Teatro Ristori, Verona, dal 2016, si tiene l’evento finale del progetto UpGrade, che vede coinvolti, in workshop e quiz a premi, dal vivo, gli studenti e le studentesse, che durante l’anno, hanno partecipato al percorso di orientamento, attraverso i laboratori tenuti, in classe. Quest’anno, il progetto di educazione finanziaria e imprenditorialità – iniziativa di Fondazione Cariverona, avviata con Pleiadi – dopo essere entrato nelle aule, incontrando migliaia di ragazzi, si è reinventato nell’emergenza attuale, in versione digitale, grazie a video, webinar e materiali online fruibili liberamente. Anche l’evento finale si trasforma e diventa una maratona digitale: lunedì 25 maggio, dalle ore 10:00 alle 18:30, la pagina Facebook di Pleiadi si animerà, con un susseguirsi di pillole video, per alunni e insegnanti, podcast su Spotify e quiz, a premi, per gli studenti partecipanti al progetto, che potranno vincere i premi messi in palio. Fil rouge della giornata saranno le prospettive e gli scenari, ancora molto incerti, che tutti, ma, soprattutto le nuove generazioni, dovranno affrontare, dopo l’emergenza sanitaria. Gli interventi indagheranno diversi aspetti, attorno ai temi dell’economia, dell’imprenditorialità, della previdenza, dell’impoverimento, delle innovazioni e delle dinamiche industriali, con uno sguardo al futuro per capire il momento che stiamo vivendo e soprattutto cosa accadrà d’ora in avanti. Le tematiche toccate sono rivolte, soprattutto, al mondo della scuola, poiché siamo tutti grandi e piccoli, direttamente o indirettamente, attori economici. UpGrade sarà presente, pure, alle 14:30 alla Milano Digital Week, anch’essa in versione online, con un’intervista tra Alberto Lanzavecchia, Ricercatore di Economia all’Università degli Studi di Padova e Lucio Biondaro, CEO di Pleiadi e direttore operativo del Children’s Museum Verona. Un dialogo, che affronterà alcuni concetti di economia, che abbiamo imparato a conoscere, in questo momento, come ad esempio il Mes, esplorando, così, nuove dinamiche attuali. Si parlerà anche di come stanno cambiando le forme denaro, come i prestiti online, e dell’ecosistema, di cui si fa parte, con uno sguardo ai grandi cambiamenti economici degli ultimi 5 anni”. Temi attualissimi, temi, che devono essere patrimonio di conoscenza di tutti, temi, che non possono essere trascurati, ad evitare il pericolo di trovarsi isolati, in una società, in continua evoluzione.

Pierantonio Braggio