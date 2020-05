MOVIDA , QUANDO NON SI CAPISCE COSA FARE SI ATTACCANO I GIOVANI

A noi pare incredible la semplice ordinanza del sindaco Sboarina che invece di caricarsi di ragioni pe intervenire ed aiutare icommercianti, per sitemare dei cestini, per pulire la città con le idonee attrezzature, vieta di bere davanti ai locali. A parte che l'ordinanza pare incongruente con le ordinanze degli enti superiori e non prevede aiuti a chi lavora nei bar e apre a suo rischio imprenditoriale per non licenziare lavoratori di serie B quali secondo il governo sono gli imprenditori ed i loro collaboratori, credo che questo approccio sia proprio contrario anche alle indicazioni degli esperti della Sanità. E' successo che la città è stat sporcata e questo non è un bene, ma viene sporcata anche quando passa il carnevale, e si pulisce, ma io mi chiedo, Piazza delle Eebe da sempre è frequentata dai giovani in estate, di solito ci sono anche i turisti, i bar traboccavano di gente civile e sostanzialmente educata. Ed allora perchè per anni questi fatti non si sono verificati a questi livelli e l'altra sera sì? I giovani veronesi sono diventati tutti scemi, maleducati e senza senno? Non sanno quello che fanno tutto di un botto? O, invece, non è pur sbagliando sono stai incentiva a sbagliare perchè non hanno trovato quelle che di solito gli esercizi pubblici e l'amministrazione provvedono affinchè le serate possano passare serene, specie dopo mesi di chiusura e di privazione illecita della libertà personale? Nessuno dopo questo che è stato sicuramente uno scempio , ha pensato che le condizioni imposte avrebbero creato l'occasione per questo evento che, ripeto, va condannato e non piace, ma che vede primi responsabil quellli che non hanno saputo predisporre le misure per risovere il problema. Anche l'ex sindaco Tosi in un suo comunicato stigmatizza l'operato del sindaco lontano dai giovani concittadini.