PREMIO CAMPIELLO 58^ EDIZIONE: LUNEDÌ 1 GIUGNO SU RAI 5 L’ANNUNCIO DELLA CINQUINA FINALISTA

Il Premio Campiello non si ferma e anche quest’anno si prepara per l’annuncio della sua cinquina finalista, che verrà dato lunedì 1° giugno alle ore 15.45 su Rai 5 nel corso del programma “Terza pagina”. Durante la trasmissione condotta da Licia Troisi, il Presidente della Giuria dei Letterati Paolo Mieli ripercorrerà il dibattito tra i componenti della Giuria e l’esito della votazione; verrà inoltre annunciato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, riconoscimento che viene attribuito dal 2004 ad un autore al suo esordio letterario. Nel corso del programma ci sarà anche il collegamento con il Presidente della Fondazione Premio Campiello Enrico Carraro.

I componenti della Giuria sono Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Philippe Daverio, Chiara Fenoglio, Luigi Matt, Ermanno Paccagnini, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni, Emanuele Zinato ed il Presidente Paolo Mieli.

La selezione della cinquina finalista rappresenta il culmine di un lavoro che ha visto tutti i giurati impegnati per mesi nella lettura dei romanzi pervenuti alla Segreteria del Premio, che quest’anno sono stati ben 222; tra questi, sono 56 i libri segnalati ad oggi dalla Giuria e che giungeranno quindi alla votazione finale. La riunione conclusiva, per motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, non potrà svolgersi in un incontro pubblico come da tradizione, ma si terrà in forma privata attraverso un collegamento che coinvolgerà tutta la Giuria, presieduta dallo storico e giornalista Paolo Mieli. Nei giorni successivi all’annuncio della cinquina finalista, i principali estratti della votazione verranno pubblicati sui canali social del Premio Campiello.

Il vincitore assoluto della 58^ edizione del Premio Campiello verrà proclamato in autunno a Venezia. Maggiori dettagli sulle modalità di organizzazione, svolgimento e comunicazione della fase finale, verranno date nei prossimi mesi, in base all’evolversi della situazione generale.