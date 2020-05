Agsm Lighting – illuminazione – Verona, per i Comuni in difficoltà finanziaria, a causa del Corona virus.

«Sappiamo come l’emergenza COVID-19 stia mettendo a dura prova la resistenza del nostro tessuto sociale e produttivo – sottolinea Filippo Rigo –. In particolare, le Amministrazioni Pubbliche stanno producendo uno sforzo senza precedenti per fronteggiare il diffondersi dell’epidemia mantenendo attivi tutti i servizi necessari alla cittadinanza. Per questo, abbiamo deciso di offrire alle amministrazioni dei Comuni di cui gestiamo l’illuminazione pubblica, la possibilità di accedere ad agevolazioni nel pagamento dei nostri servizi, relativi al periodo gennaio-giugno. Spetta ai singoli Comuni aderire, o meno, sulla base delle loro esigenze di cassa: come AGSM Lighting vogliamo semplicemente dir loro grazie e metterci a disposizione nel caso abbiano delle esigenze particolari». I Comuni veronesi, nei quali, AGSM Lighting ha completato, o sta per ultimare, l’introduzione delle sorgenti a basso consumo (LED), sono: Affi, Angiari, Arcole, Bonavigo, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerro, Isola Rizza, Legnago, S. Mauro di Saline e Casaleone. Una decisione importante, in un momento difficile, per le Amministrazioni pubbliche, che si sono trovate, improvvisamente, dinanzi ad esigenze di cassa impreviste.

Pierantonio Braggio