ecco il bollettino della mattinata.



Sono 1191 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona.

14 casi in più rispetto a ieri sera.

Fonte Regione Veneto



Il bilancio dei morti, residenti nella provincia scaligera, rimane a 528, nessun nuovo decesso nelle ultime ore.



I ricoverati, che sono ancora positivi al Covid, in tutto il territorio veronese, sono 91 negli ospedali 84 in reparto

7 in terapia intensiva.



In totale, nella Provincia di Verona, sono 958 le persone in isolamento domiciliare



Mentre i dimessi veronesi dagli ospedali ad ora sono 911.



In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1832 le persone decedute e 3216 dimessi in Veneto.

Le persone attualmente positive sono 3532.