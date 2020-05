E’ IL SILENZIO LA NUOVA FRONTIERA DELL’IDROMASSAGGIO

Nelle sue vasche idromassaggio, la forza e il calore dell’acqua, insieme alla pressione dell’aria, sono la combinazione perfetta per il trattamento benefico che, in base alle esigenze, può essere rilassante o rivitalizzante. Dopo una giornata stressante o dopo una attività fisica faticosa, immergersi in una vasca idromassaggio Hafro è l’ideale per riacquistare energia o per prepararsi ad un sonno ristoratore. Il calore dell’acqua attenua i dolori articolari e muscolari mentre l’idromassaggio favorisce la circolazione sanguigna e linfatica, specie nelle gambe, migliorando i disturbi del sistema circolatorio e la ritenzione idrica. Rio Ultrawhirpool di Hafro non solo fornisce tutti i benefici dell’acqua, della cromoterapia, ma anche del silenzio. Dispone, infatti, di un silenzioso e innovativo sistema di gestione elettronica che permette di sentire solo il gorgoglio dell’acqua, una specie onda che infonde ancor più relax. Tra l’altro Rio è un vero e proprio elemento d’arredo all’interno dell’ambiente bagno.