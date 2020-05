Si è spento Ezio Bosso

Grande musicista ed artista, oltre al male che lo ha portato via, era anche affetto da una malattia neurodegenerativa con cui conviveva da tempo. L’estate scorsa il Maestro Bosso fu protagonista assoluto all'Arena, dove diresse per il suo debutto nell'anfiteatro scaligero i "Carmina Burana". Un’esperienza non indifferente per il direttore d’orchestra, che alcuni giorni prima del concerto aveva fatto presente come dirigere in Arena fosse un traguardo personale importante e una grande responsabilità. Quest’estate, senza coronavirus, avrebbe nuovamente calcato il palcoscenico areniano dirigendo la Sinfonia n° 9 di Beethoven, e l’annuncio di questa nuova avventura venne dato proprio il giorno del suo debutto, la scorsa estate. Grande il dolore del Presidente della Fondazione Federico Sboarina e del Sovrintendente Cecilia Gasdia, che annuncia di aver sentito il M° Bosso proprio pochi giorni prima della sua scomparsa. Un grande Maestro, uomo e artista che aveva colto nel segno il percorso che la musica classica avrebbe dovuto percorrere: televisione, lezioni in diretta tv, fare arrivare la musica comodamente a tutti dal proprio divano con un approccio sensibile, umano e per tutti.



Filippo Avesani