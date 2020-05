Il Maestro Muti aprirà il Festival Areniano 2021

Il concerto, come già scritto qualche “articolo fa” cadrà in occasione del 150esimo anniversario dalla prima rappresentazione di Aida all’Opera del Cairo nel 1871. Oltre alla presenza del Maestro, il cast del concerto è stellare, e prevede artistii del calibro di Sonya Yoncheva (Aida), Francesco Meli (Radames), Anita Rachvelishvili (Amneris), Luca Salsi (Amonasro) e Roberto Tagliavini (Il Re). Il Maestro Muti è assente dal palco areniano da ben 41 anni, quando aveva salutato il pubblico areniano in occasione di una speciale e meravigliosa Messa da Requiem, sempre del compositore Giuseppe Verdi.

Filippo Avesani