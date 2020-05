PROFESSIONISTI e formazione continua per dottori commercialisti

Venezia, 18 maggio 2020 – La dichiarazione dei redditi rappresenta un momento fiscale e tributario fondamentale per tutti i contribuenti – persone fisiche, professionisti e società. Per approfondire le novità introdotte sulle dichiarazioni dei redditi 2020 riferite all’anno di imposta 2019, l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con Gruppo Seac, ha organizzato il webinar “Dichiarazione dei Redditi 2020”.

Il webinar è in programma giovedì 21 maggio 2020 dalle 15.00 alle 18.00 ed è accreditato per la formazione continua professionale, consentendo ai partecipanti di ottenere 3 crediti formativi.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le principali novità in tema di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali oltre ad alcuni argomenti che sono di interesse generale e sempre attuali, tra cui: le novità del regime forfettario, la tassazione dei dividendi, i criteri di deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, le novità in tema di riporto a nuovo delle perdite degli imprenditori individuali e delle società di persone, la proroga dell’iperammortamento, l’estromissione di immobili strumentali, la rivalutazione dei beni di impresa, le imposte anticipate e il test di recuperabilità.

L’incontro online sarà tenuto da Nicola Forte, Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all’ODCEC di Latina nonché Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico Fiscale del Gruppo SEAC.

La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’Associazione. Ulteriori informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili al seguente link: https://www.commercialistideltriveneto.org/it/eventi-formativi/-formazione-professionale-continua-a-distanza/webinar/

Il corso si inserisce nel quadro delle iniziative per la formazione online messe in campo dall’ADCEC Tre Venezie per garantire, anche nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus, la possibilità per tutti i commercialisti iscritti ai 13 Ordini territoriali del Triveneto di proseguire la formazione continua, attraverso corsi di formazione a distanza con riconoscimento dei crediti formativi. Un’iniziativa resa possibile grazie all’accordo raggiunto dall’ADCEC Tre Venezie, congiuntamente alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei 13 Ordini del Triveneto, con Open Dot Com, società autorizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) all’erogazione di attività di formazione professionale continua.