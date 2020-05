Piazza dei Signori, Verona.

Un lavoro ad hoc, eseguito, con attenzione e precisione, per una piazza veronese – Piazza dei Signori, la quale ha visto passeggiare anche Dante Alighieri, nel periodo scaligero – che attendeva l’intervento, da oltre vent’anni, avendo avuto luogo l’ultima sistemazioone, nel 1998. Caratterizza, oggi, l’artistica piazza una nuova pavimentazione, iniziata nel gennaio scorso e data da lastre di petra di sarnico, inserite a lisca di pesce e rigate, ad evitare lo sdrucciolo, su una superficie di 2300 mq. Sono state sostituite, quindi, lastre in cattive condizioni e sigillate fughe. Tutto, con una spesa di 150.000.-€. La piazza rinnovata è stata inaugurata dal sindaco Sboarina e dall’assessore all’Arredo Urbano Nicolò Zavarise. “Questa piazza, simbolo di Verona, cuore pulsante del nostro turismo e del patrimonio storico e culturale scaligero, meritava un intervento radicale – ha affermato il sindaco, Sboarina –. Ora speriamo di vederla presto piena di veronesi e di turisti. È un auspicio, che vale per tutta la città. Dopo mesi difficili, in cui abbiamo visto strade e piazze deserte, sarebbe questo un segnale di ripartenza. Abbiamo colto l’occasione, anche per sistemare la pavimentazione di piazza Erbe, una manutenzione straordinaria facilitata dall’assenza di banchi e di persone. Ora, che i lavori sono terminati, in tempo per le riaperture previste lunedì, ci auguriamo che le nostre piazze tornino ad essere il fulcro della vitalità scaligera”. L’assessore, Niccolò Zavarise:“Nonostante l’emergenza, che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, i tempi sono stati rispettati. Abbiamo voluto portare avanti celermente questi lavori, affinchè la piazza fosse pronta, in vista della ripartenza. Si tratta di uno degli interventi migliorativi, più importanti degli ultimi tempi, proprio perché riguarda una delle nostre piazze storiche. Questa pavimentazione non veniva sistemata da 22 anni. Ringrazio l’assessore al Bilancio, Francesca Toffali, per aver inserito questo progetto, tra le opere da realizzare, con l’avanzo di bilancio, ancora lo scorso anno”. Come, in precedenza accennato, l’assenza dei banchi, nelle ultime settimane è stata risistemata, anche con la sostituzione di lastre di pietra, pure la pavimentazione di Piazza delle Erbe.

Pierantonio Braggio