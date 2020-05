Verona, ricordata a Detmold, Germania, nel quadro delle Giornate Europee 2020.

Di quanto sopra abbiamo già dato notizia, su questo foglio, ma, avendo ricevuto la cartolina commemorativa, in foto, molto cortesemente, fattaci avere dal dr. Horst Schmollinger, che residente a Berlino, ce l’ha fatta pervenire da Detmold, Renania -Vestfalia, città, dalla quale è partita l’iniziativa, della quale stiamo trattando, non possiamo evitare di rivedere l’assunto. Questo, perché timbro postale tedesco e vignetta della cartolina portano il nome di Verona, quale città gemellata con la citata Detmold. Se cartolina e annullo postale sono stati provveduti dall’Associazione Amici dei Francobolli, Detmod, e dall’Associazione degli Amici dei Francobolli, Zeitz, la cartolina menziona, per ben tre volte, il nome della città scaligera e il timbro, nella sua parte superiore, una volta.

Tali importanti iniziative sono state realizzate, dalle Associazioni citate, nel quadro delle “Giornate Europee” del 9 maggio 2020 e nel quadro dei gemellaggi, che la città di Detmold cura, con le città europee di Saint-Omer, Francia; Hasselt, Belgio; Savonlinna, Finlandia; Oraiokastro, Grecia; Zeitz, Sassonia-Anhalt, Germania, e Verona. Il timbro, se esaminato bene, evidenzia i 30 anni di gemellaggio di Detmold con Zeitz – 1990-2020 – e riporta, fra le altre gemellate, anche Verona, quale città legata a Detmold, con Patto d’Amicizia del 20 maggio 2006. Siamo ritornati in argomento, per evidenziare l’importanza dei gemellaggi – recentemente, si è festeggiato quello della Provincia di Verona, 1952, con con Mainz-Bingen, Renania Palatinato, patria di Santa Idelgarda – quale grande motivo di legame fra Enti locali italiani ed esteri, ma, anche di stretta collaborazione, sia in fatto di cultura, turismo, solidarietà, commercio e, come quanto sopra conferma, di amicizia. Che Verona, poi, appaia, con il suo nome su una cartolina celebrativa, emessa in Germania, e su un timbro ufficiale, è fattore importante, perché il nome della città scaligera suonerà sulla bocca di migliaia di collezionisti, tedeschi ed esteri, primi fra tutti, quelli delle città riportate, sulla cartolina e sull’annullo. Per ulteriori dettagli, visitare www.veronaeconomia.it Un timbro speciale della Deutsche Post ricorda Verona, www.veronaeconomia.it. Gemellaggio fra Verona e Magonza-Bingen e www.veronaeconomia.it Comunicato della Provincia di Verona.

Pierantonio Braggio