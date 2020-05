Invito agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado, alla realizzazione di un “film, fatto in casa” o video.

Il progetto, dal titolo: “Nel ventre della balena”, vuole essere il festival del film fatto in casa, riguardante i territori di azione della Fondazione Cariverona, essendo volto agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova, coinvolgendo 7 Provincie di 5 Regioni. Si tratta di presentare un video, della durata da 1 a 3 minuti, nel quale venga espresso quanto i giovani stessi stanno provando, ispirandosi a quello che li circonda e impiegando i mezzi disponibili: uno smartphone, un tablet, un computer, con telecamera, o solo carta e matita, potendo essere realizzato il lavoro anche in forma scritta o di disegno. Iscrizione entro le ore 24 del 6 giugno 2020 . Gli elaborati dovranno pervenire entro il 4 settembre 2020. Selezionerà i vincitori una giuria di alto valore scientifico, composta da professionisti e maestri del cinema come Pappi Corsicato, del Teatro come Mariano Furlani che già ha contribuito alla nascita di questa iniziativa, dell’istruzione, e guidata dal regista, sceneggiatore e produttore Pupi Avati, grande Maestro del cinema italiano. Maggiori informazioni, sul progetto – che è parte degli obiettivi del Documento di Programmazione Pluriennale 2020-2022 della Fondazione Cariverona che prevede, in particolare, la “Promozione di opportunità a favore dei giovani” – si possono avere, visitando il sito www.fondazionecariverona.org/nelventredellabalena/.

Pierantonio Braggio