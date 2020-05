Decreto Liquidità e Cura Italia: 100.000 richieste fra moratorie e sospensioni: ammontare complessivo sospeso di 2 miliardi di euro Arrivate quasi 42 mila pratiche di finanziamenti da 25mila euro

- Banco BPM rende noto di aver lavorato alla data di oggi circa 100mila richieste relative a moratorie e sospensione rate e finanziamenti, oltre l’80% delle quali provenienti dalle imprese per un ammontare complessivo di capitale sospeso di circa 2 miliardi di euro.

La Banca informa di avere in lavorazione quasi 42.000 richieste relative ai finanziamenti garantiti fino a 25.000 euro rientranti nelle misure del decreto ‘Liquidità’. Per 27.000 è già stata ottenuta la garanzia di MCC e oltre 23.000 sono state già erogate per un controvalore superiore ai 500 milioni di euro.

Si segnala che nell’ultima settimana si è registrata una notevole e progressiva accelerazione nella lavorazione e finalizzazione delle pratiche, con erogazioni medie giornaliere per circa 50 milioni di euro. Tale velocizzazione è stata resa possibile dall’ulteriore perfezionamento delle procedure, esclusivamente interne, e dal costante lavoro dei colleghi, impegnati ad assistere la clientela sia nelle struttura commerciale e nelle filiali, sia nelle sedi centrali.

Si stima di completare l’erogazione di tali finanziamenti entro la fine del mese di maggio

Tale attività, che si somma alle ulteriori iniziative intraprese da Banco BPM a favore dei clienti e della collettività (5 miliardi di plafond a imprese, professionisti e commercianti; 3,5 milioni di euro di erogazioni liberali per attività sociali sui territori), testimonia l’attenzione e l’impegno della Banca a sostegno della ripresa economica e sociale del Paese