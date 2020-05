AMIA, Verona. Più mezzi per lo smaltimento dei rifiuti. Dieci nuovi camions, per la raccolta. Investimento per 1.000.000.€.

Sabato, 15 maggio 2020, è stata presentata, dal presidente Bruno Tacchella, e dal sindaco, Federico Sboarina, in Piazza Bra, una nuova flotta d’automezzi, destinati all’Azienda di via Avesani, composta da dieci camions, di medie dimensioni, recentemente acquistati, in base a gara d’appalto. I mezzi, di ultima generazione, tecnologicamente all’avanguardia, snelli, in dimensioni appositamente studiate, per la gestione della raccolta dei rifiuti, in vie e zone di difficile accesso e transito, sono stati allestiti con attrezzatura “citypak” della capacità di 8 metri cubi ed accessoriata di voltacassonetti, con contenitore integrato e sponda posteriore ed apribile, per la raccolta porta a porta. Tutto, con attenzione alla sicurezza dei conducenti e alla migliore governabilità dei mezzi, da parte degli operatori.

Pierantonio Braggio