Pulizia professionale: caratteristiche e vantaggi degli aspiratori industriali

Stiamo infatti parlando di uno strumento altamente performante, capace di rimuovere senza problemi tanto la polvere quanto altre diverse tipologie di sporco, quali, ad esempio, olio o segatura.

Un aspirapolvere professionale è uno strumento imprescindibile per tutti coloro che abbiano esigenze di pulizia superiori e che magari debbano rispettare veri e propri standard di pulizia e sicurezza: è il caso di alcune realtà industriali, così come è il caso di tutti coloro che si trovano quotidianamente a contatto con materiali infiammabili. Ecco perché sono sempre di più le imprese che decidono di fare investimenti concreti in questo senso.

Pulizia ottimale per tutti

A coloro che cercano il top di gamma si consiglia di acquistare l’aspiratore industriale di Faip: stiamo infatti parlando di una realtà che opera nel settore delle attrezzature per pulizia industriale da ormai oltre 50 anni che è un vero e proprio leader del suo mercato. Faip produce aspiratori professionali, ma anche idropulitrici, lavasciuga, motoscope e, più in generale, tutte le attrezzature tecniche che possano rendersi necessarie all’interno delle strutture industriali.

Tutti i modelli vengono realizzati grazie alla collaborazione di importanti partner internazionali e, sempre utile sottolinearlo, tutti i prodotti Faip sono assolutamente sicuri e garantiti, come ben dimostrato dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2008. A ciò si aggiunga che l’azienda cura anche tutto ciò che riguarda l’assistenza tecnica dei singoli macchinari, vendendo pezzi di ricambio utili ai fini di una corretta manutenzione.

Le caratteristiche degli aspiratori Faip

Gli aspiratori realizzati da Faip sono pensati per soddisfare anche le esigenze di pulizia più complesse e sono capaci di operare anche nelle situazioni più critiche. Prima di entrare nel dettaglio delle singole linee e dei singoli modelli, analizziamo alcuni importanti aspetti comuni a tutta la produzione: ad esempio è importante chiarire sin da subito che quasi tutti gli aspiratori dell’azienda possono essere dotati dei filtri HEPA, ovvero filtri considerati assoluti e capaci di trattenere persino le polveri ultrasottili. A ciò si aggiunga che diversi modelli presenti in catalogo, sono certificati “Atex” e quindi possono essere utilizzati all’interno di ambienti particolarmente pericolosi, come quelli caratterizzati da alto rischio incendio o esplosione.

Detto ciò, le diverse tipologie di attrezzature si articolano in base ad esigenze via via sempre più specifiche: si parte dagli aspiratori per pulizia classici, passando agli aspiratori per pulizia professionali, particolarmente adatti alla depolverazione all’interno di settori industriali. Lo step successivo è rappresentato dagli aspiratori professionali, che riescono ad eliminare anche i residui più difficili, mentre per ultimi troviamo i veri e propri aspiratori industriali: prodotti di categoria top, che, essendo realizzati con materiali particolarmente resistenti, sono ideali per lavorare in totale sicurezza.

I migliori modelli

Arrivati a questo punto non resta che citare alcuni dei tanti modelli messi a disposizione da Faip, a partire dalla linea “semi professionale” e dal “Derby”: un aspirapolvere che è anche aspiraliquidi, dotato di motore silenziato ed autoraffreddato, che rivoluzionerà il concetto di pulizia “classica”. I modelli individuabili tra il 202 ed il 640 sono invece quelli della linea professionale Faip: si tratta di aspiratori liquidi adatti al settore industriale, dotati delle normative di sicurezza “CE” e caratterizzati da robustezza e praticità superiori.

Infine i modelli industriali e la cosiddetta “serie ST”, ovvero il meglio messo a disposizione da Faip: gli aspiratori di questa linea sono caratterizzati da una motorizzazione a turbina capace di aspirare persino i materiali solidi e sono pensato per potere venire utilizzati quasi ininterrottamente, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

Realizza un articolo in stile guida e inserisci questo link nella prima metà del testo: aspiratore industriale di Faip