“Le imprese possono ripartire”… Comunicato del dg di Confesercenti, Verona, Alessandro Torluccio.

Quello più delicato riguardava Ristoranti e Pubblici esercizi, che se avessero applicato le linee guida INAIL non avrebbero nemmeno potuto immaginare di aprire o mantenere in vita l'attività. “Come Confesercenti abbiamo fatto una battaglia pesante al fianco delle imprese, anche su questo aspetto senza arretrare di un millimetro e adesso l'accordo prevede 1 METRO DI DISTANZA TRA COMMENSALI e non altre invenzioni insostenibili tipo i famosi 4 mq”. In arrivo il DPCM e a seguire l’ordinanza della Regione Veneto. Sappiamo bene che per i pubblici esercizi si dovranno trovare misure di sostegno straordinarie per ripartire, in particolare in quei luoghi in cui il turismo è azzerato, ma questa è un un'altra battaglia già iniziata su altri livelli. Intanto portiamo a casa prescrizioni che non distruggono un settore, la non responsabilità del titolare in caso di malattia e regole praticamente uguali in tutta Italia. Con un ritardo pesantissimo e inconcepibile, scaricato sulle spalle di persone che vivono con il fiato sospeso da oltre 2 mesi, vanno a posto altri tasselli di questa storia. Dal 3 giugno, l'Italia riapre le frontiere. Sì agli arrivi dalla Ue senza quarantena. Con il provvedimento il governo mira a far riprendere il flusso turistico in vista dell’estate. Come sempre al fianco dell’impresa, fa parte del nostro DNA, Confesercenti è la Casa delle imprese”! Comprendiamo la difficile situazione, nella quale vengono a trovarsi esercizi ed imprese varie, pur non dimenticando l’esigenza di massima attenzione alla prevenzione dal virus. Anche la più piccola impresa contribuisce al bene dell’economia, creando movimento ed occupazione. Per questo, ci auguriamo ed auguriamo agli operatori, un riavvio rapido, che porti ad una ripresa, che permetta di recuperare tempo e ricchezza perduti.

Pierantonio Braggio