Al Pestrino, Verona, messi a dimora piu’ di 1000 nuovi alberi.

Oltre 1000 piante renderanno più verde ed accogliente l’area comunale di via del Pestrino, tra il parco giochi e le scuole comunali d’infanzia, area recuperata e dell’ampiezza di di 6 mila metri mq. Dopo pulizia e taglio della vegetazione spontanea, si è proceduto alla riforestazione, con aceri campestri, carpini, frassini, pioppi, prugnoli selvatici e noccioli. Complessivamente, negli ultimi 6 mesi sono stati piantumati 4200 alberi in città, tra i quali 1900, alla Bassona, 300, in Borgo Venezia, 900, in Borgo Roma, per una spesa complessiva di 230 mila euro. Nello stesso periodo, il Comune ha messo a dimora anche altre 450 piante ad alto fusto, in diversi quartieri veronesi. Il lavoro di piantumazione riprenderà in autunno, periodo adatto alla piantumazione.

Hanno verificato il lavoro, realizzato, negli ultimi giorni, il sindaco, Federico Sboarina, l’assessore ai Giardini, Marco Padovani, il presidente della quinta Circoscrizione, Raimondo Dilara, e il vicepresidente, Floriano Rossi. Opera, quella descritta, di massima impportanza, sia perché la città deve disporre di abbondanti spazi verdi, a disposizione dei cittadini, sia, perché è ben nota l’importanza della presenza di alberi, nel contesto urbano, particolarmente, per incrementare, in modo naturale, la qualità dell’aria, che signifìca salute.

Pierantonio Braggio