Esercito Italiano e sanificazione, a Verona.

Giornata intensa, il 14 maggio, scorso, per i disinfettori del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, con sede a Verona, impegnati durante tutto l’arco della mattinata, nell’igienizzazione degli spazi esterni della Basilica di Santa Anastasia, di San Pietro Martire, della Chiesa di S. Fermo e della Basilica di S. Zeno, attraverso la nebulizzazione di una soluzione detergente igienizzante attiva sul virus SARS-CoV-2, completando così l’opera di sanificazione delle parrocchie storiche del circuito chiese Vive di Verona, iniziata martedì scorso. Nel pomeriggio è stata, poi, la volta degli uffici dello sportello polifunzionale di via Adigetto della Direzione Servizi al Cittadino del Comune scaligero. Qui, tre nuclei disinfettori del COMFOTER di Supporto, hanno effettuato la sanificazione dei locali interni, grazie all’ausilio di atomizzatori spalleggiabili a bassa pressione, in grado di nebulizzare una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1%. Più di 70 i locali igienizzati sinora, tra uffici, aree comuni, sale d’attesa e servizi igienici, in vista del notevole incremento di utenza, previsto nei prossimi giorni. Questo il comunicato, del 15 maggio, di Comfoter, Verona, sull’attività di igienizzazione a favore di ambienti, frequentati dal pubblico, in un momento così difficile, per il nostro Paese. La sinergia, tra le Istituzioni è di fondamentale importanza per garantire, sia ai cittadini, sia ai dipendenti del Comune, ambienti salubri e igienizzati. Grande importanza ha anche l’intervento dei disinfettori militari, operanti con competenza e cura, tanto all’interno, che negli spazi antistanti le chiese.

Pierantonio Braggio