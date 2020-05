Corona virus i dati 16/5/20 sono diversi in Veneto e a Verona: migliorano ancora

Sono 1507 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona in diminuzione. Solamente 4 i casi totali in più rispetto al precedente bollettino. Fonte Regione Veneto.

Da segnalare nessun nuovo decesso nelle ultime ore. I ricoverati, che sono ancora positivi al Covid, in tutto il territorio veronese, sono 101. 94 in reparto. 7 in terapia intensiva. In totale, nella Provincia di Verona, sono 1087 le persone in isolamento domiciliare. Mentre i dimessi veronesi dagli ospedali ad ora sono 892.

I casi totali in Veneto 281 ricoveri in reparto, 21 in terapia intensiva. In tutta la Regione, quindi, ad ora sono 281 ricoveri in reparto 28 in terapia intensiva. In totale in Veneto, a causa del virus, ci sono attualmente 552 pazienti in reparto e 49 persone in terapia intensiva.