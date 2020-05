E' ora di una imposta pa..rlamentare

In Italia chi vive nei Palazzi spesso non sa come si vive nella vita reale. Spesso gli uomini di potere si riempiono la bocca parlando di chi non ce la fa, giustificando così manovre di redistribuzioni incredibili (ma non si chiamavano politiche dei redditi?) , non tanto nell'ammontare, ma incredibili perche redditi da redistribuire non ce ne sono più. Ecco allora la necessità di trovare altre fonti di imposta, Ora però dovrebbero cominciare dall'altro anche in rispetto del principio costituzionale di progressività dell'imposta. Poniamo il caso di un commerciante che ha reddito zero nel mese di aprile. Lo stesso dicasi di un artigiano costretto a redditi negativi per opera delle decisioni governative, allora chi è attivo e operativo sotto l'ombrello dello Stato ed incassa 100.000 euro, o 15.000, non per una sua professionalità, ma per incarichi ricevuti, dovrebbe andare a zero o sotto zero con una bella imposta patrimoniale parlamentare che colpisca i parlamentari e, vieppiù, chi ha molte legislature. Tale imposta a carico dei redditi di tutti coloro che rivestono ruoli negli organi dello Stato che son in qualche modo legati al Parlamento (Autority varie, Ministri e comitati vari, Corte Costituzionale, CSM, ecc), dovrebbero rinunciare o essere tassati, della mensilità di aprile o di due mensilità o più, andando a reddito zero come gli altri cittadini. Solo quando gli altri cittadini cominciano a produrre , allora anche a loro si riprenderà a versare il dovuto. Un minimo di equità visto che chiedono ai cittadini di essere collaborativi. Collaborino anche loro, con mascherina e con reddito come tutti i piccoli imprenditori.

Noi chiediamo equità fiscale e a tutti coloro che stanno governando l'Italia in primis, dato che sono loro a decidere, ma anche a chi percepisce un reddito dallo Stato per aver governato ed è ancora legato alla comunità. Sono incluse anche le minoranze affinchè siano più stimolate e più incisive. Questa tassa dovrebbe andare poi alle Regioni con obbligo di spesa entro l'anno dall'incasso in opere pubbliche senza il codice d'appalto, come hanno fatto a Genova col ponte.