AGSM-A2A; TOSI: “SBOARINA HA PAURA DELL'ANTI-CORRUZIONE E FA MARCIA INDIETRO. BUGIARDO E CON LA CODA DI PAGLIA”

“Sboarina – dice Tosi – è andato avanti anni a menarcela con l'infungibilità dell'operazione con A2a, sostenendo che non c'erano alternative e perciò non sarebbe servita la gara d'appalto. Noi della Lista Tosi e di Fare! Verona, sia con gli atti in Consiglio comunale, sia a mezzo stampa, gli abbiamo invece sempre suggerito di guardare ad altri partner come Trento, Bolzano e Mantova attraverso una regolare gara europea, per creare assieme ad Aim Vicenza un grande polo energetico con Verona in un ruolo chiave. Ciò non succederebbe, lo sappiamo, con A2a, che di fatto spolperebbe Agsm”.

“Sboarina – continua Tosi – non ci ha mai dato ascolto, ma appena abbiamo presentato un esposto all'Autorità anticorruzione e appena la stessa Anac ha risposto chiedendo chiarimenti ad Agsm e alla Giunta Sboarina, ecco che Sboarina improvvisamente fa marcia indietro. Che coincidenza! La verità è che il metodo dell'aggregazione con A2a è sempre stato di dubbia regolarità e ora, fatalità, Sboarina decide che si cambia e che è giusto guardare le offerte di altre aziende”.

“Nel frattempo – conclude Tosi – si sono persi anni strategici per Verona, ma questo purtroppo è la costante dell'attuale Amministrazione che fa della moviola il suo credo. E si conferma ancora una volta che Sboarina è un Sindaco bugiardo e con la coda di paglia”.