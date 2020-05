la pandemia da CORONAVIRUS nel Veneto ed a Verona in sintesi al15/5/2020

Ecco il bollettino serale del 15/5/2020 aggiornato.

Sono 1568 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona in notevole diminuzione. zero casi segnalati rispetto al bollettino di questa mattina. Fonte Regione Veneto

Il bilancio dei morti, residenti nella provincia scaligera, sale a 502. 3 i decessi nelle ultime ore. 1 a Borgo Trento. 1 a Villafranca, 1 a Marzana.

I ricoverati, che sono ancora positivi al Covid, in tutto il territorio veronese, sono 106. 98 in reparto 8 in terapia intensiva. In totale, nella Provincia di Verona, sono 1075 le persone in isolamento domiciliare. Mentre i dimessi veronesi dagli ospedali ad ora sono 874.

Intanto sono saliti a 1892 i casi totali in Veneto. 299 ricoveri in reparto, più 22 pazienti in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1776 le persone decedute e 3157 i dimessi in Veneto.

Le persone attualmente positive sono 4309. In tutta la Regione, quindi, ad ora sono 275 i ricoverati in reparto e 28 ancora in terapia intensiva,. In totale in Veneto, a causa del virus, ci sono attualmente 574 pazienti in reparto e 50 persone in terapia intensiva.