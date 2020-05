RISULTATO OPERATIVO (+20,5%) E RACCOLTA PREMI COMPLESSIVA (+2,8%) CRESCONO NEL PRIMO TRIMESTRE NONOSTANTE IL CONTESTO ESTREMAMENTE SFIDANTE

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni

riunitosi oggi a Verona sotto la Presidenza di Paolo Bedoni ha approvato i risultati al 31 marzo 2020.

Atanasio Pantarrotas, Chief Financial Officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni,

ha commentato: “I risultati che presentiamo oggi confermano la resilienza del Gruppo

di fronte a eventi eccezionali. Il trimestre è stato caratterizzato da una crescita della

raccolta del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e da un calo della

sinistralità, in particolare nei rami Auto. Il risultato operativo risulta in crescita del 20,5%

a €72 milioni. Al termine di una fase di elevata volatilità dei mercati, l’utile netto di

Gruppo si attesta a €14 milioni per effetto di svalutazioni su investimenti e si registra la

tenuta della solidità patrimoniale, con un S-II ratio pari a 1,47 volte il requisito

regolamentare. A oggi, pur consapevoli dei numerosi rischi legati alla pandemia, fatti salvi ulteriori eventi straordinari, confermiamo un risultato operativo a fine anno

compreso tra €350 e €375 milioni”.

Alla luce del mutato contesto economico e sanitario, il Gruppo Cattolica ha attivato

numerose iniziative per contrastare e ridurre gli effetti negativi della pandemia sugli

stakeholder. Durante tutto il periodo di lockdown, la Compagnia ha garantito la

continuità dei processi interni grazie all’utilizzo intensivo del lavoro da remoto per tutti i

dipendenti e i collaboratori.

Nelle prime settimane di emergenza, il Gruppo ha introdotto una polizza dedicata alla

protezione delle attività commerciali. Al contempo, l’Azienda ha introdotto un nuovo

sistema digitale per il pagamento dei premi e la liquidazione dei sinistri e ha concesso

una proroga sulle scadenze delle polizze Danni, facilitando inoltre la sospensione delle

polizze Rc Auto.

Grazie a un’iniziativa senza precedenti per la Compagnia, sarà offerto un voucher ai

clienti Auto di Cattolica Assicurazioni pari a 1/12 del premio lordo annuo, da utilizzare

in fase di rinnovo o di sottoscrizione di un altro prodotto Danni.

In collaborazione con la Fondazione Cattolica, il Gruppo ha inoltre sostenuto le

Comunità maggiormente colpite dalla pandemia, attraverso la donazione di oltre 2

milioni di euro in favore di ospedali, Cei, Caritas e di altre realtà socio-sanitarie e

assistenziali.

Per quanto riguarda l’andamento del business del Gruppo, a seguito del lockdown

intrapreso dal Governo per contrastare la diffusione della pandemia, si sono verificati i

seguenti fenomeni:

 Forte calo della nuova produzione sia Danni sia, soprattutto, Vita; a partire dalle

settimane centrali di marzo (e fino all’inizio di maggio) si è assistito ad un -45,1%

nella nuova produzione Auto, -61,6% nel Non Auto, e -81% nel Vita;

 Calo delle denunce dei sinistri in quasi tutti i rami (tranne le perdite pecuniarie),

particolarmente nei rami Auto dove in alcune settimane il calo è stato di circa -

80%;

 Calo dei riscatti Vita del -76% rispetto ai primi due mesi del 2020.

Tuttavia, a partire dall’ ultima settimana di aprile, si è assistito ad un parziale recupero

con la nuova produzione Auto in crescita rispetto alla media delle settimane precedenti

+23% e quella Vita +10%.

Alla data odierna non si segnalano trend particolarmente negativi nelle denunce di

sinistro a seguito della pandemia, né nel business Danni né in quello Vita.

Pur in tale contesto estremamente negativo, la raccolta premi complessiva del

lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita1 del Q1-2020 è cresciuta del 2,8% a

€1.549mln. Nel business Danni diretto si è riscontrata una flessione dell’1,9%.

L’aumento della raccolta Vita è stato pari al 4,9% con una decisa incidenza delle unitlinked

(28,7% sul totale).

Il combined ratio risulta in miglioramento al 92,6% (-1,1 p.p.) nonostante

accantonamenti per tener conto del voucher per i clienti Auto che pesa il 4,9% dei premi

di competenza. Anche il risultato operativo2 segna un deciso incremento del 20,5% a

€72mln. Il RoE operativo3 si attesta al 7,4%.

1 Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall’IFRS 4.

2 V. Glossario.

3 Il ROE operativo è il rapporto tra la somma di risultato operativo nettato del costo del subordinato, imposte e interessi

di minoranza e la media del patrimonio netto di Gruppo (esclusa la riserva AFS).



L’utile netto di Gruppo4 a €14mln (€26mln 1Q2019) risulta in flessione rispetto all’anno

precedente (-45,9%) a causa di svalutazioni su investimenti nel settore azionario e su

alcuni fondi comuni.

L’Utile Adjusted5 al 1Q2020 è pari a €18mln in calo del 38,3% rispetto al 1Q2019 a

causa delle succitate svalutazioni.

Gestione Danni

La raccolta premi del lavoro diretto registra una flessione dell’1,9% a €482mln. Al

risultato contribuisce per €228mln il segmento Non Auto, che segna un incremento

del 4,0% grazie alle numerose iniziative previste nel Piano Industriale volte a

riequilibrare il mix del business Danni a favore del Non Auto. Il contributo del segmento

Auto si attesta a €254mln, in calo del 6,7% principalmente a causa del calo della

raccolta avvenuto nel mese di marzo 2020 successivamente all’inizio della fase di

lockdown.

Il combined ratio6 passa da 93,7% a 92,6% (-1,1 p.p.) anche grazie al miglioramento

nella frequenza legato alla minore circolazione veicolare e nonostante gli

accantonamenti effettuati per far fronte al voucher per i clienti Auto (corrispondente a

4,9 p.p. visibili nelle altre partite tecniche). Il claims ratio del lavoro conservato risulta in

calo al 55,7% (-8,3 p.p.) mentre l’expense ratio del lavoro conservato si attesta al

30,2%, in aumento di 1,4 p.p., per effetto del mix produttivo che incide sul commission

ratio (+1,3 p.p.); il G&A expense ratio è allineato allo scorso esercizio pur scontando gli

investimenti di Piano. Si evidenzia che il claims ratio oltre ad includere l’ammontare dei

sinistri legati al Covid-19 denunciati (soprattutto legati a business interruption e perdite

pecuniarie), tiene conto anche di stime di sinistri IBNR legati alla pandemia.

Gestione Vita

Nel segmento Vita la raccolta del lavoro diretto è in crescita del 4,9% a €1.061mln.

La produzione è supportata da un incremento molto positivo dei prodotti unit linked

(+71,4%), in linea con le azioni di Piano, nonostante il deciso rallentamento avvenuto

nel mese di marzo.

Le nuove emissioni di polizze Vita rivalutabili con tassi garantiti pari a zero hanno

favorito un progressivo ulteriore ribasso del minimo garantito medio dello stock di

riserve del Gruppo, che si attesta a 0,55% (0,58% FY2019), in costante decremento.

Inoltre, la totalità delle nuove emissioni tradizionali è caratterizzata da un minore

assorbimento di capitale grazie alle loro caratteristiche tecniche con basso profilo di

rischio.

Gestione finanziaria e situazione patrimoniale

Il risultato degli investimenti7 è pari a €114mln (€118mln 1Q2019) scontando le

svalutazioni sopra riportate (-€16mln). La componente ordinaria Danni è

sostanzialmente stabile (€26mln).

Gli investimenti ammontano a €32.159mln. Le riserve tecniche lorde dei rami Danni

sono pari a €3.591mln (€3.695mln 1Q2019) e le riserve dei rami Vita, compresi i

contratti di investimento, si attestano a €26.785mln (€26.886mln 1Q2019).

4 Al netto delle quote di terzi.

5 È definito come la misura dell’utile di Gruppo meno l’ammortamento del VOBA (value of business acquired, al

netto dei relativi effetti fiscali e per la quota di pertinenza del Gruppo) e dell’impairment del goodwill, che hanno

rilevanza sull’utile di Gruppo ma non incidono sulla posizione Solvency.

6 Combined ratio del lavoro conservato: 1-(Saldo tecnico/premi netti), comprensivo delle altre partite tecniche.

7 Attività finanziarie esclusi gli investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati, al lordo degli effetti fiscali.



Il patrimonio netto consolidato è pari a €2.284mln, in calo rispetto al 31 dicembre

2019 (€2.351mln) per effetto della decrescita della riserva sui titoli AFS.

L’indice Solvency II del Gruppo è pari a 147%, scontando i numerosi effetti dovuti alla

volatilità dei mercati: allargamento dello spread BTP-Euro Swap, crollo del mercato

azionario (FTSE MIB -27,5% da inizio 2020) e calo dei tassi privi di rischio. Il ratio è

calcolato secondo la Standard Formula con utilizzo degli Undertaking Specific

Parameters (USP) autorizzati dall’Organo di Vigilanza.

Destinazione dell’utile 2019

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attenersi alle raccomandazioni degli Organi

di Vigilanza nel contesto generato dalla pandemia, proponendo alla prossima

Assemblea dei Soci nessuna distribuzione di dividendo, con assegnazione del risultato

2019 a riserve.

Rete Distributiva

Al 31 marzo 2020 la rete agenziale conta 1.389 agenzie e gli sportelli di istituti bancari

che collocano prodotti del Gruppo sono 5.955.

Prevedibile evoluzione dell’attività

In data 6 febbraio 2020 il CdA di Cattolica aveva fornito una previsione di Risultato

Operativo per il corrente esercizio compreso tra 350 e 375 milioni di euro. Ad oggi si

ritiene ancora realistica tale guidance. Vanno però considerati alcuni potenziali rischi

che porterebbero ad una riduzione di tale risultato qualora si materializzassero, tra i

quali:

 L’emersione significativa di sinistri legati al Covid-19 ad oggi non noti, tra cui un

forte aumento di quelli Vita (attualmente non verificatisi);

 Una crescita significativa della frequenza sinistri Auto (rispetto alla media storica

degli ultimi anni) nel corso dei prossimi mesi legata ad un mutato comportamento

nell’uso dei mezzi privati per gli spostamenti nel momento di ripresa dell’attività;

 Una caduta dell’attività economica molto peggiore delle attuali attese che

comporti ulteriori cali della raccolta premi, un forte aumento delle sinistrosità di

certe linee di business (conseguenza tipica delle recessioni gravi) associata ad

un forte aumento dei riscatti nel Vita stante la necessità di liquidità da parte dei

clienti;

Il risultato di utile netto sarà dipendente anche da altri fattori, quali eventuali svalutazioni,

come verificatosi nel corso del Q1-2020.

******

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Atanasio

Pantarrotas, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza

che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

******

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha deliberato la convocazione

dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per i giorni 26 e 27 giugno 2020,

rispettivamente in prima e seconda convocazione.

L’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci è il seguente:



Parte Straordinaria

- Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 23, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 46 e 59. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443

cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il

capitale sociale entro il 30 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di

Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione

di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di

quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia

facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità,

termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione,

comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento.

Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e

conseguenti.

Parte Ordinaria

- Approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 e della relazione che lo

accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

- Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029

e determinazione del corrispettivo per l’incarico. Deliberazioni inerenti e

conseguenti;

- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e Relazione sulla

Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza e del

Regolamento IVASS n.38/2018.

- Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di legge.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Proposta di revoca, per giusta causa, del Consigliere Alberto Minali.

Le relazioni sulle materie all’ordine del giorno saranno rese disponibili presso la Sede e

sul sito internet www.cattolica.it nei termini previsti dalle vigenti normative.



I risultati al 31 marzo 2020 saranno presentati alla comunità finanziaria alle ore 10.30

di lunedì 18 maggio 2020, in conference call (con audio italiano/inglese/originale). I

numeri da comporre sono: + 39 02 805 88 11 dall’Italia, + 44 1 212818003 dal Regno

Unito e +1 718 7058794 dagli Stati Uniti. I giornalisti possono seguire l’evento

collegandosi al numero +39 02 805 88 27 (modalità solo ascolto). La presentazione

relativa ai risultati sarà disponibile nella home page del sito www.cattolica.it alla sezione

Investor Relations.