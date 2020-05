ECCO IL COMUNICATO DELLA SOCIETà CHE RECEPENDO LE MODIFICHE STATUTARIE CONVOCA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL 27 GIUGNO 2020

Le modifiche riguardano vari articoli inerenti composizione e funzionamento del

Consiglio di Amministrazione e sono riassunte in questo comunicato. Riprendono la

totalità di quelle già licenziate dal Consiglio il giorno 20 marzo, con alcuni ulteriori

affinamenti.

Le riforme approvate, oggi, in sintesi e nelle parti più significative, prevedono:

- la riduzione del numero degli Amministratori da 17 a 15;

- l’aumento da 1 a 2 degli Amministratori della lista di minoranza;

- la possibilità che l’Amministratore Delegato possa non avere la qualità di Socio;

- l’introduzione di criteri (di genere, di esperienza e professionalità nonché anagrafici)

per assicurare una più articolata e trasparente diversity nella composizione del

Consiglio e altresì un equilibrato, prospettico ricambio professionale e

generazionale;

- la specificazione del requisito di indipendenza, individuando talune situazioni che

potrebbero incidere ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, in

particolare una anzianità di carica temporalmente significativa;

- l’introduzione di un limite temporale di tre mandati continuativi per l’eleggibilità alle

cariche speciali di Presidente e Vice Presidente;

- una più precisa configurazione delle funzioni in capo all’Amministratore Delegato e

dei flussi informativi endoconsiliari;

- una parziale revisione della disciplina e del funzionamento dei Comitati

endoconsiliari, coerente con le prassi migliori e con l’esperienza di Cattolica;

- la previsione che spetta all'Assemblea dei Soci la determinazione di un tetto

complessivo di compensi per gli Amministratori, fatto salvo quello

dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre ritenuto di prendere atto e recepire alcune indicazioni provenienti

dai Soci Francesco Brioschi, Massimiliano Cagliero, Giuseppe Lovati Cottini, Credit

Network & Finance S.p.A. e SH64 S.r.l., che avevano lo scorso 18 dicembre 2019

COMUNICATO STAMPA

richiesto una convocazione di Assemblea straordinaria con all’ordine del giorno una

proposta di varie modifiche dello Statuto, Assemblea straordinaria prima convocata per

il 6/7 marzo 2020 e poi rinviata per la nota emergenza Covid-19.

In conseguenza delle proposte del Consiglio e altresì della posizione assunta dai

predetti Soci, con indicazioni aggiuntesi positivamente alle proposte del Consiglio, in

una prospettiva di tutela della Compagnia in questo particolare contesto socioeconomico,

gli stessi Soci hanno già dichiarato di rinunciare alla loro richiesta di un

o.d.g. di Assemblea straordinaria, apprezzando e condividendo l’esigenza che

all’Assemblea venga portata in approvazione una sola proposta di riforma dello Statuto

come definita e licenziata dal Cda., dopo le opportune interlocuzioni, sia per chiarezza

verso i Soci sia nel superiore interesse della Società.

Il Presidente Paolo Bedoni, a margine della riunione del Consiglio di Amministrazione,

ha dichiarato: “Con grande soddisfazione il Consiglio di Cattolica propone ai Soci un

nuovo passo in avanti nel processo di riforma dello Statuto della Società, per adeguarlo

alle novità del Codice di Autodisciplina e alle migliori esperienze del mercato e della

governance. È un processo di costante riforma del nostro Statuto avviato da anni e che,

nel 2018, ha avuto significativi aggiornamenti, con l’adozione del sistema di

amministrazione e controllo monistico. Esprimo anche a nome del Cda il compiacimento

per la decisione di alcuni Soci che, contribuendo all’affinamento della proposta, hanno

ritirato la richiesta di Assemblea straordinaria”.

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica aveva avviato un nuovo cantiere di riforme

già nell’autunno dello scorso anno, in attesa delle modifiche del Codice di Autodisciplina

poi intervenute solo a gennaio scorso. La proposta di modifiche allo Statuto, approvata

dal Cda il 20 marzo scorso, è stata quindi man mano perfezionata. Solo alla fine di

questo percorso il Cda ha valutato il confronto con le proposte di alcuni Soci,

raccogliendone alcune istanze.

Il presente comunicato viene reso, secondo normativa e prassi in materia, anche in

relazione a rumor diffusi in data odierna dalla stampa.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società

cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con oltre 3,5

milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una

raccolta premi di quasi 7 miliardi di euro (2019). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.389 agenzie

diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.886 agenti. Per

ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario