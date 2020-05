CICLISMO Giro d'Italia under 23, la tappa veronese si farà.

La gara si farà, è da tempo che ci stavamo lavorando e le vicende sanitarie del momento hanno fatto temere un eventuale sospensione. Invece pare che nel calendario ufficiale la gara a tappe per gli under 23 si dovrebbe svolgere a fine agosto 2020 o nella prima settimana di settembre; ci sono ancora alcuni particolari da definire. Ovviamente si dovrà tener conto dell'andamento del corona virus che si spera, per allora, non crei ulteriori problemi. La voglia di ripartire è tanta ed anche quella di pedalare in specie nel Veneto terra di ciclisti.