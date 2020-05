Trading online come via di fuga durante la crisi

Sullo sfondo continua a tenere banco la questione petrolifera, che non accenna al risolversi, senza contare i problemi legati al lockdown di alcuni stati e più in generale le problematiche legate al virus.

La situazione non è di certo delle migliori, motivo per cui molti investitori, anche piccoli, starebbero progressivamente spostandosi verso un altro orizzonte, rappresentato dal trading online.

Non a caso questo settore, proprio nell’ultimo periodo, ha mostrato una forte crescita, dovuta anche alla migrazione di tutti questi operatori finanziari, attirati dalle possibilità offerte dal mondo degli investimenti online.

Come si vedrà, il trading online è riuscito a svincolarsi dalle problematiche proprie di questo periodo, grazie alla possibilità di utilizzare dei particolari strumenti finanziari, molto utili per contrastare le crisi che via via si presentano.

Tensioni tra Washington e Pechino: come rispondono i mercati

Come detto, le borse non stanno vivendo un buon periodo. Ai vari problemi già noti, corona-virus in primis, si è aggiunta la rinnovata ostilità tra i Cina e Stati Uniti, causata dalle ultime dichiarazioni del presidente Donald Trump.

Questi avrebbe accusato la Cina di aver prodotto in laboratorio il virus che sta mettendo mezzo mondo in ginocchio, che sarebbe poi stato diffuso in seguito ad un qualche errore umano.

Ovviamente la polemica non poteva non trascinarsi anche sui mercati, tutti in rosso in questo inizio settimana, ad eccezione della sola borsa di Londra.

Questo è il motivo principale del recente boom di nuovi utenti per il trading online, settore in crescita già da anni, ma che oggi vive un periodo particolarmente florido.

Le caratteristiche del trading online ben si adattano alle circostanze odierne: prima di tutto, è possibile operare unicamente via internet, quindi comodamente da casa.

Inoltre, sono disponibili dei particolari strumenti finanziari, detti CFD (contratti per differenza), con i quali è possibile investire anche al ribasso.

Son strumenti utili già di per sé, ma che ovviamente diventano cruciali in periodi di crisi come questo, che paralizzano i mercati tradizionali.

Unica nota di demerito, utilizzando investendo in CFD non sarà possibili accedere ad eventuali dividendi rilasciati dalle società su cui si decide di investire.

Un alleato per gli investitori: il trading online

Data la natura del settore, non sorprende che stia attirando sempre più utenti, spesso anche tra chi non ha mai praticato nessun tipo di investimento.

Questo perché accedere al trading online è molto semplice e può prevedere costi decisamente bassi: nonostante ciò, non va mai dimenticato che si tratta comunque di forme di investimento a tutti gli effetti, e in quanto tali vanno ben soppesate prima di essere approcciate.

Perciò coloro che si avvicinano a questo settore devono necessariamente studiare a dovere la materia, magari attraverso un buon corso di trading online, come quello offerto dal sito tradingcenter.it, tra i maggiori punti di riferimento per trader e investitori.

Soprattutto, il rischio più grosso che si presenta ai novizi del settore, riguarda le molte truffe che circolano in rete.

In genere si tratta di broker fraudolenti che attirano utenti grazie ad offerte fuori dal comune, che ovviamente si rivelano nient’altro che uno specchietto per le allodole.

Se la formazione è un aspetto cruciale del trading online, parimenti lo è la scelta delle giuste piattaforme su cui operare, proprio a causa del rischio di incappare in qualche truffa telematica.

Il consiglio, pertanto, è quello di affidarsi unicamente a broker certificati dai maggiori enti di vigilanza finanziaria presenti in Italia ed Europa, come CONSOB o ESMA(I.P.)

F.P. Capuano