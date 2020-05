IN ITALIA E’ BOOM DI DI ETHOS, IL BENESSERE IN POCO SPAZIO

La richiesta di benessere per la stanza da bagno è aumentata ovunque e il Gruppo Geromin, con un suo prodotto, Ethos, del brand Sauna Vita, sta cercando di accontentare tutti realizzando saune e hamman nel rispetto dell’antica tradizione dello star bene, legata alla sauna finlandese e al bagno turco. Con Ethos è possibile creare una piccola spa in casa propria grazie a soluzioni compatte e facili da installare, veri e propri ambienti wellness per una o due persone. Meglio la sauna, la doccia o il bagno turco? “Ogni trattamento apporta diversi benefici”, dice Carlo Geromin, ceo dell’azienda veneziana, “ che, nel loro insieme, massimizzano la sensazione di benessere, per questo Ethos è in grado di fornire tutte e tre queste funzioni. Ethos C 200x100 cm è un unico modulo, in grado di fornire le soluzioni rigeneranti come in una spa ma restando comodamente in casa. La sauna finlandese è in Abachi, legno idrorepellente, resistente alle alte temperature, caratterizzato da un profuno avvolgente e rilassante, a zero trasmissibilità tecnica. Sauna, bagno turco, doccia risultano ancor più efficaci se vengono abbinati alla cromoterapia che, attraverso i colori caldi favorisce il buon uomore e infonde energia positiva e con i colori freddi rilassa corpo e mente. Sauna Vita, con questo prodotto, lo scorso anno ha aumentato le sue vendite, sul mercato interno del 20%, soprattutto è sembrato ideale sostituire una precedente vasca o un box doccia con una soluzione completa.