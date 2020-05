Festival Arena 2021: Aida in forma di Concerto, a VERONA nel 2021

Il 98° Arena di Verona Opera Festival, posticipato a causa del Coronavirus, inizierà il 19 giugno 2021 con l’«Aida» in forma di concerto, omaggio per il 150° della prima rappresentazione dell’opera al Cairo. Coì afferma in conferenza stampa la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia. Gasdia ribadisce inoltre che era prevista una nuova produzione di "Aida", ma, considerato che la stagione del 2020 è diventata quella del 2021, verrà riproposta la regia di Franco Zeffirelli, e la nuova produzione slitterà al 2022. "Aida in forma di concerto" avrà un cast eccezionale e sarà proposta per due serate». Nel frattempo, arrivano sempre maggiori conferme sulla massima capienza per le serate di agosto 2020: 3.000 spettatori». La distanza interpersonale di un metro, fanno sapere da fondazione, sarà fatta rispettare sia sulle gradinate, sia nelle fasi di accesso.



Filippo Avesani