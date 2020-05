Idee e proposte per la ripresa dopo il blocco sanitario del corna virus in VENETO

Coronavirus, da Lega nuove idee per la ripresa. Borchia: "Presentati i primi progetti a Bruxelles con Unioncamere Veneto" Bruxelles, 13 maggio 2020 – Lega ancora una volta in prima fila nel presentare idee concrete per la ripartenza del paese. Dopo aver denunciato per primo il mancato utilizzo dell'Italia del Meccanismo europeo di protezione civile, Paolo Borchia – eurodeputato e coordinatore del gruppo Identità e Democrazia in commissione Industria – ha presentato, in collaborazione con Unioncamere Veneto, alcuni progetti pilota al Parlamento Europeo. "Visto che molti dormono quando si tratta di cogliere le opportunità, noi rispondiamo con proposte concrete" spiega Borchia. "I Progetti pilota sono iniziative di natura sperimentale create per testare la fattibilità di una particolare azione e la sua relativa utilità; si tratta di azioni finanziate con un budget complessivo di 40 milioni di euro. Ringrazio Unioncamere Veneto per aver abbracciato l'idea con entusiasmo: l'approccio che abbiamo adottato è quello di fare partire proposte dal territorio, per tramutare il progetto in un vero e proprio programma comunitario, munito di una dotazione finanziaria ad hoc, con la conseguente apertura di finanziamenti per il settore interessato". Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, partner integrante dell'operazione, dichiara: "Anche in questo difficile frangente il Sistema Camerale Veneto risponde con proposte concrete, non solo per rilanciare l'economia, ma anche per proporre un nuovo modo di farla, investendo di più in ricerca, innovazione e anche in una nuova organizzazione del lavoro".