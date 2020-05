Pandemia da corona virus a Verona e nel Veneto i dati del 13/05/2020

Ecco il consueto bollettino serale. Sono 1820 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona numero sempre in diminuzione.

9 i casi totali registrati nelle ultime 24 ore. Fonte Regione Veneto.

Il bilancio dei morti, residenti nella provincia scaligera, sale a 488: 7 decessi nelle ultime ore.

I ricoverati, che sono ancora positivi in tutto il territorio veronese, sono 131. 122 in reparto e 9 in terapia intensiva. In totale, nella Provincia di Verona, sono 944 le persone in isolamento domiciliare Mentre i dimessi veronesi dagli ospedali ad ora sono 862. Intanto sono saliti a 18823 i casi totali in Veneto. 355 ricoveri in reparto, 29 in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1727 le persone decedute e 3093 i dimessi in Veneto.

In tutta la Regione, quindi, ad ora sono 275 i ricoverati in reparto. 37 in terapia intensiva. In totale in Veneto, a causa del virus, ci sono attualmente 630 pazienti in reparto 66 in terapia intensiva.