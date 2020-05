Comunicato della Provincia di Verona. Da Mainz-Bingen, Geremania, 600 litri di gel disinfettante, agli ospedali veronesi.

Da notare, che la notissima Santa Hidelgard da Bingen, suora benettina, 1098-1179, è “Dottore della Chiesa”. “La presidentessa Schäfer, venuta a sapere dell’emergenza, nel territorio scaligero, m’ha contattato, per un gesto di aiuto concreto, alle strutture sanitarie veronesi – afferma Vittorino Beifiori, delegato dalla Provincia di Verona, ai rapporti con Mainz-Bingen –. Il materiale, dal valore commerciale di diverse migliaia di euro, è arrivato, la scorsa settimana, direttamente da un'azienda tedesca”. “Oltre alla Provincia, sono diversi i Comuni veronesi, gemellati con il Circondario in tema – ricorda il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto –. Un legame, che va ben oltre l’aspetto istituzionale: cultura, scambi commerciali, lavoro e turismo, nel nostro territorio non sarebbero gli stessi, senza l’apporto fondamentale delle aziende e dei cittadini tedeschi. Un apporto che risulterà ancora più importante, per ripartire terminata l’emergenza”. Siamo ad una calda espressione di solidarietà, che consola e che consolida una quasi settantennale amicizia, dando ad essa sostanza, accompagnata da pratica e sentita vicinanza.

Pierantonio Braggio