Lipu Veneto. Studio della correlazione, fra inquinamento e diffusione del Corona virus.

”Recepiamo, con soddisfazione, la decisione dell’Istituto Superiore della Sanità, dell’Ispra e del Sistema Nazionale, per la protezione dell’ambiente, per chiarire, una volta per tutte, la correlazione, fra inquinamento e diffusione del Covid-19. Lo studio epidemiologico nazionale viene incontro alle richieste di Lipu Veneto, di porre l’attenzione alla concentrazione delle polveri sottili, nella Pianura Padana, come veicolo di maggior penetrazione del virus. I benefici del lockdown, sulla qualità dell’aria si sono visti con chiarezza ed è auspicabile che diventino linea guida, insieme all’adozione di boschi urbani, per il futuro di noi tutti”. Pierantonio Braggio