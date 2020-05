BANDONLINE - L’ITALIA S’E’ DESTA!

La proposta prende il nome di "BANDONLINE - L'Italia s'è desta", ciclo di conferenze cui il pubblico potrà partecipare da remoto. Per 3 domeniche (17 maggio, 31 maggio, 7 giugno) il M° Filippo Avesani proporrà delle conferenze su zoom, tutte a tema “musica italiana”. La settimana che precederà la conferenza sarà costellata da contributi audio e video dei musicisti della banda, che brevemente introdurranno gli argomenti della conferenza grazie a dei format diversificati e interattivi pensati per non annoiare!

La partecipazione all’evento è libera, e basterà una semplice prenotazione con un commento sotto i post che verranno pubblicati nella pagina facebook del Corpo Bandistico, o mandando una mail a maestrocolognola@gmail.com con scritto nome e cognome del partecipante.

Domenica 17 la conferenza sarà dedicata a Giuseppe Verdi: se siete curiosi, vi aspettano!



Filippo Avesani