Silvia Liberata pagando un riscatto? Se si mettiamo a rischio tutti gli italiani

In questi casi in cui lo Stato, attraverso canali misteriosi, si favoleggia , che paghi cospicui riscatti ( in questo caso si parla di somme tra 1mln e i 4 mln di euro) c'è poco da festeggiare se non per la persona liberata. E siamo sinceramente felici per lei e per i suoi cari, ma preoccupati per il resto degli italiani. Aspettiamo le prove del pagamento del riscatto dove ed a chi che la magistratura indipendente dovrebbe trovare e non dei rapitori, per questo i processi in Africa proseguono. Mi chiedo e lo chiedo anche a voi , vi ricordate la stagione dei rapimenti in Italia, in Calabria in Sardegna? Con dolore e sacrifici di ragazzi incolpevoli e di famiglie distrutte per anni , questa pratica è stata combattuta bloccando i pagamenti in Italia ed all'estero. Leggi severe bloccano gli intermediari e li puniscono. E' l'unico , il solo modo di evitare i sequestri di natura economica. E questo a prima vista pare proprio di questa natura. Terroristi si, ma che cercano l'italiana perchè sanno che lo Stato italiano con i soldi anche miei pagherà il riscatto. Quindi rapimento economico, e non parliamo del resto dalla sindrome di Stoccolma alla conversione ed al resto ora taciuto. Così i rapitori depositano i soldi nelle nuove banche di Mogadiscio, comprano armi ed alimentano altro terrorismo. Ma le leggi sui riscatti valgono solo per i cittadini di serie B come noi, per i ministri ed i servizi di informazione,no? Su questi poi, con tutte le voci che negli anni girano, basta ammantarli di bravura,i migliori del mondo, di qualche eroe e tutto va bene. Salvo poi leggere commenti acidi dei nostri alleati storici. Andatevi a leggere i retroscena del caso Sgrena in Iraq e tanta lode all'Italia credo non sia arrivata. Speriamo che queste sceneggiate di festa a spese della gente comune finiscano, e che finisca un'Italia che paga sempre anche se questo probabilmente farà si che l'Italia, che per ora è rimasta fuori dai grandi eventi terroristici internazionali rischierà di più.