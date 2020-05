Corona virus, bollettino sintetico del martedì 12/5/2020 oreario serale

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1705 le persone decedute e 3063 i dimessi in Veneto.



In totale in Veneto, a causa del virus, ci sono attualmente 658 pazienti in reparto e 70 persone in terapia intensiva.

Ecco il nuovo bollettino serale 11/5.



Sono 2006 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona sempre in diminuzione.



Solamente altri 2 casi in più nelle ultime ore. Fonte Regione Veneto



Il bilancio dei morti, residenti nella provincia scaligera, sale a 476: 1 decesso nelle ultime ore.



I ricoverati, che sono ancora positivi al Covid, in tutto il territorio veronese, sono 143.

131 in reparto e 12 in terapia intensiva.



In totale, nella Provincia di Verona, sono 939 le persone in isolamento domiciliare dato invariato.



Mentre i dimessi veronesi dagli ospedali ad ora sono 840.



Intanto sono saliti a 18751 i casi totali in Veneto.

395 ricoveri in reparto, più 36 pazienti in terapia intensiva.



In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1681 le persone decedute e 3022 i dimessi in Veneto.





