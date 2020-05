SOLDI SOLDI SOLDI...Elemosine elemosine elemosine. Tempi bui i prossimi con questa mentalità al Governo. Ma lei quanto prende?

Nella mia vita ho avuto il piacere o la sfortuna di conoscere diversi politici italiani anche di rilievo internazionale, non molti ma significativi di molti altri leggendo i loro scritti ho cercato di capire le loro mentalità. Purtroppo questa analisi da larga parte dei cittadini non viene fatta o viene volutamente tralasciata per interesse. Le morti per cornavirus che abbiamo subito, dipendono in gran parte dalla sfiga ma molto da incompetenti che coprono figure di rilievo. La scienza non è cosa esatta ed allora dovrebbe valere il principio della prudenza. Ma se i tuoi incarichi dipendono in gran parte dalla politica ecco allora trascurare il principio della priudenza e scoprire che se si va a votare certe cose non si dicono, o si edulcorano o in certi casi si mente o si spergiura, dicendo , io quella cosa li MAI. Lascio a voi lettori ricordare quanti e quali politici hanno presidiato questi metodi comunicativi. Ora è certo (al 99%) che troveremo una cura, è certo che troveremo un vaccino e che fra quattro o cinque anni ci saremo messi alle spalle questa bruttissima storia che ha portato vantaggio diretto solo alla casse dell'INPS, invece per l'economia dell'Italia sarà assai difficile rinascere dopo questi distruzioni di ricchezza. Noi da anni (almeno 40) stiamo affrontando un fardello pesantissimo. No, non mi riferisco al famoso Debito Pubblico che da tutte le parti ci strombazzano, questo è un piccolo e forse inutile neo che come Stato ci portiamo dietro e che serve a tacitare le anime pie che vivono e lavorano col loro sudore e commerciano col mondo e non capiscono che questi ed altri argomenti servono per impedire ragionamenti istituzionali che cambierebbero realmente la nostra economia ed il nostro futuro. Il sistema delle sicurezze e della relativa paura coltivata da anni blocca e impedisce lo sviluppo economico. Se io metto in sicurezza assoluta il mio mondo e non lo relativizzo, l'unica è avere una economia autarchica dove le mie regole valgon solo per me. Se invece mi apro al mondo le mie regole ( ad .es. la settimana corta di 2 giorni lavorativi) sono fallimentari economicamente quando mi confronto con chi lavora 48 ore la settimana e ancor peggio se mi confronto con chi lavora 72 ore la settimana a parità di altre condizioni. Ho fatto un esempio potrei farne migliaia. E tutte ci bloccano la crescita. Queste disparità sono in parte, giustificate e giustificabili visto che la parità di condizioni non esiste di fatto e che se vogliamo vivere inun mondo aperto, come mi auguro, dobbiamo controbilanciare queste nostre regole con quelle degli altri Paesi. La storia dei paradisi fiscali insegna. Ora, se i governanti italiani, per anni, perseguono l'appesantimento burocratico con migliaia di regole in continua evoluzione formale e poco reale il risultato è la lenta ma sicura perdita di valore della nostra produzione. Ora è l'occasione per invertire la rotta, ora bisogna che un Governo di unità nazionale superando anni di diatribe (vedasi Israele), affronti e risolva questi temi pena la disgregazione dell'Europa e degli Stati come sono stati negli ultimi 80 anni. Un federalismo differenziato con la concessione di maggiori autonomie operative è una strada quasi obbligata per gestire questi avvenimenti ed i prossimi; il vituperato Corona virus può poco contro le caratteristiche dell'umanità (tra cui l'egocentrismo, l'Oltreuomo o Übermensch, ecc) che in milioni di anni ha saputo vincere migliaia di virus. Occorre togliere un po' nebbia sulle vere considerazioni che certi talentuosi figuri esprimono; sarebbe già un bel risultato se quando uno di questi esperti parla dicesse quanti soldi prende direttamente o indirettamente dal Pubblico Erario e quanti ne ritorna di questi Talenti alla società.

