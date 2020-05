Come far ripartire l'economia italiana? Ecco in un video una spiegazione del Piano Marshall che risollevò l'Italia negli anni 1950

Ecco quindi la proposta di Antonino Calogero che abbiamo accolto con la sua spiegazione del piano Marshall che ci pare utile per chi non conoscesse come dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia, che comunque era una nazione abbastanza industrializzata e ricca di cultura finanziaria e commerciale. Allora gli italiani ce la fecero a ripartire ed a diventare dopo qualche decennio la quinta potenza economica mondiale salvo poi lentamente scendere. E' sicuro che ora potremmo farcela se ritroveremo lo spirito di allora, anche con pochi soldi ma senza i pesantissimi lacci e lacciuli che per paura ci stiamo stringendo attorno al collo. Abbiate più fiducia in voi stessi cari lettori e meno nello Stato che non ce la farà senza il nostro convinto apporto, che ora come ora pochi hanno. E' certo che se non interverrannno uno spirito federalista differenziato e drastici tagli di cattiva burocrazia nonsolo l'Italia, ma anche l'Europa, rischia di crollare con le conseguenze facilmente immaginabili.