CARE MASCHERINE , MA QUANTO CI COSTATE... Esposto dei Camperisti

Qualche giorno fa hanno sequestrato migliaia e migliaia di mascherine, denunciate varie persone, perchè le mascherine non erano idonee o dichiaravano proprietà inesistenti. Ora l'ISS dice, in un comunicato, che vanno bene anche quelle fai da te. In Veneto Zaia aveva scritto nero su bianco che basta coprirsi la bocca con mezzi idonei. Ora il governo ne ha comprate a milioni, così come le regioni. Prezzi stratosferici per le prime. Inizialmente sembravano che costassero 10 cent l'una, per cui il prezzo di 50 cent+iva ( ma poi l'iva sarebbe stata eliminata) sembrava congruo. Ora le bozze del prossimo decreto, buttate li, sul piatto dei giornalisti giusto per sentire la reazione del popolo e dei commercianti, indica il prezzo in 1,50€ sempre +iva (fichè non la tolgono). Risultato, le mascherine da 0.50 non si trovano, ricompariranno quando il prezzo sarà di 1.50. Ma ora uno se le può fare. Ora uno le può utilizzare e riutilizzare, e se non va a farsele da uno stilista, non spende nulla. Ecco allora che giustamente qualcuno si pone il problema degli sprechi. Abbiamo ricevuto , e pubblichiamo qui sotto, l'esposto che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ci ha inviato. Come sembra la stessa ha sollecitato le nostre autorità a verificare l'esistenza del danno erariale. Forse è un eccesso di zelo, in questo momento, ma alcune motivi segnalati possono dar luogo a gravi violazioni di legge. Ecco il contenuto che ci è arrivato.

Oggetto: Esposto alla Corte dei Conti inerente l’acquisto, la distribuzione e l’obbligo all’uso mascherine monouso di tipo chirurgico.



Con la presente s’invia in allegato quanto in oggetto, confidando nel tempestivo intervento delle SS.VV. affinché sia verificata sia la sussistenza del danno erariale sia l’averle rese obbligatorie allorquando NON bloccano il Covid-19.

Infatti, come fu indicato nei mesi scorsi da alcune regioni, la stessa funzione può essere svolta da una sciarpa e/o fazzoletto e/o altro tessuto messo davanti al naso e alla bocca: una barriera che:

1-può essere sanificata e riusata a cura dello stesso cittadino;

2-evita l’acquisto di milioni di dette mascherine;

3-scongiura lo smaltimento di dette mascherine nei rifiuti speciali e/o nel differenziato come indicato da alcune amministrazioni.