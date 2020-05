Approvato il progetto di bilancio 2019 di AGEC, Verona.

Il presidente di AGEC, ing. Roberto Niccolai: “Agec ha risposto positivamente alla richiesta del Sindaco, erogando un dividendo straordinario, a favore del Comune di Verona, di 1.000.000. -€, da destinare al sostegno di famiglie veronesi. Ci tengo a sottolineare che questo risultato è stato ottenuto, anche grazie ad una ritrovata efficienza di gestione e che questo rilascio del dividendo non sottrae risorse alla gestione del personale o alla manutenzione degli immobili. In merito all’attenzione rivolta ai nostri collaboratori, l’Azienda ha anche provveduto alla stipula di una copertura assicurativa, per il rischio Corona virus. Appena possibile, Agec riprenderà i lavori di manutenzione, già previsti, senza alcuna riduzione dei cospicui importi già stanziati. Con l’occasione, l’intero Consiglio di Amministrazione ringrazia la squadra dei dipendenti Agec, che ha reagito con grande spirito di dedizione al lavoro, con i nostri farmacisti e i nostri operatori dei servizi cimiteriali, sempre in prima linea, e tutti gli altri collaboratori, il cui lavoro ha anche consentito l’approvvigionamento di farmaci o delle tanto ricercate mascherine, che Agec ha reso disponibili ai cittadini, a prezzo calmierato, già durante la fase calda di oltre un mese fa”. La buona amministrazione dà sempre positivi risultati.

Pierantonio Braggio