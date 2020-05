La musica suonerà (modificata) in Arena nel 2021! Ente lirico presenta la prossima stagione

La novità lanciata dal sovrintendente Cecilia Gasdia è una stagione concertistica che si terrà ad agosto e prende il nome di Nel Cuore della Musica. Il 98° festival è posticipato al 2021 con l’aggiunta di serate speciali per un totale di 5 (Domingo, Kaupfmann, Bolle, Messa da Requiem di Verdi, IX sinfonia di Beethoven) nonché di una “prima” inedita, che vedrà l’Aida rappresentata in forma di concerto il 19 giugno e il 22, per celebrare i 150 anni della nascita dell’opera che ha fatto la storia dell’Arena. Gasdia ha parlato di “rifioritura” non solo dell’Arena, ma della musica classica in generale e del mondo dello spettacolo, ribadendo la necessità e l’occasione di creare modi innovativi di fare musica e di regalare la musica soprattutto ai più giovani. La stagione del Filarmonico, ribadisce, è salva, mentre il Sindaco Sboarina ha puntualizzato sulla necessità di far riscoprire l’Arena ai locali, con un programma di turismo di prossimità che anche grazie a costi di biglietti accessibili darà la precedenza ai cittadini veronesi e italiani di fruire dei pochi posti a disposizione. In merito a questo discorso, è stato reso noto il nuovo numero di capienza dell’anfiteatro, che oscilla tra i 3mila e i 3500 spettatori. L’orchestra suonerà, in sicurezza per le nuove norme sul distanziamento sociale, al centro della platea, mentre il coro canterà attorno al perimetro della platea.

Filippo Avesani