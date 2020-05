Carlo Cottarelli a Verona, all'Istituto Einaudi

Martedì 12 maggio 2020 alle ore 11.00, gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Statale “Luigi Einaudi” di Verona incontrano il Prof. Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’osservatorio sui Conti Pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano con la moderazione del Prof. Emanuele Poli, docente di geografia dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta di un evento in videoconferenza, utile per contribuire ad offrire spunti di riflessione sugli scenari economici complessi del prossimo futuro globale, così da coinvolgere la giovane comunità studentesca che mai come oggi dimostra senso di responsabilità, impegno e valori positivi.