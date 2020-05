TOGLIERE, TOGLIERE, TOGLIERE: QUEST’ANNO COO’EE NE FA #TTTRENTA

Un traguardo che nel tempo si è declinato in strategia e creatività per progetti e campagne di comunicazione multi canale, con un forte orientamento alla costruzione della brand identity e all’elaborazione di concept per l’ADV. Coo’ee si fonda su uno statement divenuto ormai celebre: «togliere, togliere, togliere», emblema di un nuovo modo di pensare la comunicazione di brand che elimina gli elementi superflui per identificare l’essenza del marchio e trasferirla con semplicità in ogni progetto. Un altro elemento chiave è la relazione all’ascolto che negli anni ha dato vita a un modello valoriale innovativo, il modello PIU - Professionale, Imprenditoriale e Umano. L’equilibrio tra questi valori rappresenta la solida base su cui vengono costruite e valutate tutte le relazioni con clienti, collaboratori, fornitori e partner.

Il successo raggiunto da Coo’ee nel corso di questi 30 anni è confermato anche dalle numerose aziende che hanno scelto l’agenzia come partner per la realizzazione di progetti di valore e per collaborazioni prestigiose, tra cui: 3M, Hero, Mele Val Venosta, Velux, Dr Schaer, Paluani, L’Oréal, Matrix, Zambon, MAN, Generali, Inda, Gemelli, Consorzio prosciutto Modena, Senfter, Grandi Salumifici Italiani, Fila.

Tra le ultime campagne in evidenza da segnalare ci sono: «Missione: Essere un grande», una campagna spaziale in tutti i sensi realizzata per sostenere la Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini in un’importante raccolta fondi sotto il cappello dell’Assenza di Gravità. «Il Paradiso delle Mele» di VIP Val Venosta, un mix di arte e creatività è alla base di un concept che definisce la Val Venosta come un luogo paradisiaco dove coltivare mele buone, naturali e di altissima qualità, e accompagna l’azienda in un’ottica globale di comunicazione che rimarca con forza il suo posizionamento e lo diffonde anche oltre Italia, Spagna in primis.