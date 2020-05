Ecco le disposizioni dettagliate per muoversi in VENETO

NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati

epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle

restrizioni disposte con precedenti provvedimenti

IL PRESIDENTE

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;

Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;

Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 4 maggio 2020 da Azienda Zero, che la

situazione del contagio da Covid-19, registra n. 1056 ricoveri ospedalieri, con riduzione di

131 unità rispetto al 30 aprile 2020 (n. 1187), di cui n. 99 in terapia intensiva, in costante

riduzione (120 il 30.4.2020) e conseguente sempre più tranquillizzante disponibilità di

corrispondenti posti letto attrezzati, n. 7234 soggetti positivi (8601 il 30.4.2020) e n. 6779

soggetti in isolamento domiciliare (7886 al 30.4.2020), con evidente rapida riduzione di

centinaia di unità in due giorni, dati che evidenziano un sempre maggiore contenimento

del contagio e una situazione di piena compatibilità con le risorse delle strutture sanitarie

regionali anche per il caso, non prospettabile allo stato sulla base degli indici disponibili,

di ripresa del contagio;

Mod. A – originale Opgr n. del pag. 2 di 8

Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del

contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali

mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia

nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti

gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali,

attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e sociosanitarie,

con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone

nel rispetto di tali condizioni;

Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette

modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa

limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di

compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta

del tessuto sociale;

Vista la propria ordinanza n. 44 del 3 maggio 2020;

Rilevato che, in considerazione della constatata, in data odierna, ripresa significativa di

attività di imprese e del lavoro in presenza da parte dei dipendenti, dimostrato anche dai

livelli di traffico stradale intensificato nelle tratte extraurbane, si accentua e si rende più

urgente, a fronte della perdurante sospensione dell’attività di ristorazione, di assicurare

idonei servizi alternativi in particolare per il pranzo, nel rigoroso rispetto delle esigenze di

tutela della salute e di prevenzione del contagio;

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 1, lett. aa), del DPCM 26.4.2020, che dispone la

sospensione della ristorazione “ad esclusione delle mense e del catering continuativo su

base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno

un metro”;

Rilevato che la ripresa delle attività economiche riguarda, tra l’altro, le attività edilizie, le

quali si svolgono presso cantieri spesso collocati in luoghi non adeguatamente serviti;

Rilevato che si presentano esigenze anche di disponibilità di posti per l’accoglienza e il

pernottamento, anche in conseguenza del reclutamento di personale sanitario operato in

misura rilevante nel corrente periodo, nonché in relazione alla ripresa delle attività di

cantiere e lavorative in genere;

Visto il disposto dell’art. 2, comma 4, del DPCM 26.4.2020, che stabilisce che “Resta

altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”.

Ritenuto, a fini di maggiore chiarezza, di adottare una nuova ordinanza che sostituisce

integralmente la n. 44 del 3.5.2020;

Mod. A – originale Opgr n. del pag. 3 di 8

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;

Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in

ordine al potere di ordinanza regionale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della

pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ORDINA

1. Spostamenti nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il

coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono

legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per

esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per

esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei

chiarimenti pubblicati nel sito della Regione.

Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da

parte di più conviventi.

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la

vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari,

ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo

svolgimento).

2. Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

3. Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina,

o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante.

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di

copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di

disabilita'. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso

di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il

distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività

medesima.

4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di

attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca

Mod. A – originale Opgr n. del pag. 4 di 8

sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva,

scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per

ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente

pubblicati nel sito della Regione.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con

mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali

attività, nei limiti del territorio regionale.

L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia,

nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

E’ consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.

5. Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento

di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali

e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti

sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte,

imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione

nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte

del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di

operatori professionali.

Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi;

7. Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto

pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda

interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene

garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di

mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

8. Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità

competente sul demanio marittimo.

9. Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

10.Chiusure festive di esercizi commerciali

E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi

alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta,

illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

Mod. A – originale Opgr n. del pag. 5 di 8

11.Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun

nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non

autosufficienti.

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui

all’allegato 1).

12.Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle

attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso

almeno di mascherina e guanti;

13.Vendita di cibo a domicilio

E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a

domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di

confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di

mascherina e guanti;

14.Vendita di cibo da asporto

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che

gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi

esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e

con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani

con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la

presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle

mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il

tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed

addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di

consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo,

presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta

anche da agriturismi.

15.Accesso ai locali di attività economiche

E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo

svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la

ricezione in magazzino di beni e forniture.

16.Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.

17.Distributori automatici

Mod. A – originale Opgr n. del pag. 6 di 8

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è

obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e

guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel.

18. Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi

alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono

ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le

seguenti condizioni:

a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;

b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del

divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;

d) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;

19.Vendita in forma ambulante

La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e

dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di

naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti;

20.Mensa per lavoratori

In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita

l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o

più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i

lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto

dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il

distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di

addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di

imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e

sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza

permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di

sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata

e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del

servizio al comune;

21.Ospitalità

È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se

rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività

connesse all’emergenza;

22.Cimiteri e riti funebri

E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le

cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a

Mod. A – originale Opgr n. del pag. 7 di 8

un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente

all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando

rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

23.Biblioteche

E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di

prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con

modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

24.Aree verdi e naturali

E’ ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private,

ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali

le spiagge.

25.Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali,

terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte

di proprietari e altri aventi titolo;

26.Opere di protezione civile

Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;

27.Attività di addestramento animali

E’ consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i

centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra

persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.

28.Ambito territoriale di applicazione

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su

tutto il territorio regionale.

29.Disposizioni di raccordo

La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020;

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal

DPCM 26.4.2020 e successive modifiche;

30.Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;

Disposizioni finali

31.La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di

cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli

organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono

Mod. A – originale Opgr n. del pag. 8 di 8

destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione

ordinanze regionali Covid 19”;

32.La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

33.È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione

Civile;

34.Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

35. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Luca Zaia