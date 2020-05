Bardolino, Verona, e attenzione al Turismo.

Bardolino, Lago di Garda, riapre, a colori, le sue attività economiche. Il Palazzo comunale – nella foto – per quattro settimane, a partire da lunedì 4 maggio, sarà colorato, ogni sette giorni, con una illuminazione diversa, per arrivare alla fatidica data del 1° giugno. Un 1° giugno, in cui, a meno di ulteriori restrizioni, riapriranno tutte le attività economiche e il paese sarà pronto ad accogliere i visitatori. L’iniziativa partirà con il colore rosso: «Il colore della forza e del sole – ha spiegato l’arch. Leonardo Balzano – due delle peculiarità di Bardolino, date dai suoi cittadini, che hanno sempre dimostrato una grande energia e dalla particolare posizione geografica, che lo rende sempre assolato». Saranno utilizzati particolari proiettori cromatici, che renderanno il Palazzo comunale ben visibile, anche dalla sponda opposta del Lago di Garda, quale messaggio di unione, nell’affrontare la particolare situazione attuale: «Come Assessorato alla Cultura, abbiamo, da subito, sposato il progetto condividendo, con Bardolino Top, lo sviluppo dell’idea, che è completamente a costo zero – ha spiegato Nica Currò, assessore alla Cultura di Bardolino. Il messaggio, ha continuato Currò, “è quello di avere fiducia e di dare una sorta di orizzonte temporale a tutto il paese, legando al tema dei colori, anche quello di alcune date particolari. Ad esempio, in questa prima settimana, il rosso sarà quello della Croce Rossa, la cui giornata mondiale ricorre, l’8 maggio. L’Associazione è stata assai preziosa, anche qui a Bardolino, con la sua sede locale, fornendo un supporto concreto e indispensabile, per le famiglie e i bisognosi. Di questo siamo estremamente grati ed era doveroso ricordarli, anche in questo modo originale». La settimana, che porterà al 15 maggio, sarà dedicata al giallo, simbolo dell’energia e della vitalità, ma anche della giornata mondiale delle famiglie, il 15 maggio: «Se c’è una cosa, che permette a questo territorio di essere così forte, è proprio la vitalità e l’energia delle sue famiglie, le fondamenta, per ritrovare quanto è stato perso», ha proseguito Nica Currò. Il 18 maggio, farà la sua comparsa il colore blu, simbolo della stabilità e della saggezza, nonché della Giornata internazionale della Biodiversità del 22 maggio. Un omaggio alle acque del Lago di Garda e alla natura come bene prezioso e da tutelare. L’ultima settimana, invece, quella che, nelle previsioni potrebbe portare ad una riapertura delle attività e ad una ripartenza reale, sarà dedicata al colore arancio, simbolo dell’equilibrio e dell’armonia, caratteristiche, indispensabili, al ritorno alla normalità. La conclusione sarà, come per tutti i weekend, la proiezione del tricolore, per festeggiare il traguardo della Festa della Repubblica, del 2 giugno, che potrebbe essere il primo giorno, in cui si rivedranno i visitatori a Bardolino. Tutta l’operazione sarà a costo zero, grazie al supporto dei partner tecnici e degli sponsors della Fondazione Bardolino Top, ansiosi anch’essi di poter tornare a sostenere il territorio bardolinese e le sue attività: «Inutile ribadire che sarà il turismo e le attività ad esso collegate, a subire il peso economico più gravoso di questa crisi – ha affermato Lauro Sabaini, sindaco di Bardolino – ma, anche solo l’idea di avere una data, in cui, poter sperare, per la ripartenza, mi auguro possa dare un po’ di ottimismo ad un settore, che in questi mesi, è stato messo in secondo piano. Diamo un segnale, che Bardolino e il suo tessuto economico, sono vivi e pronti ai nastri di partenza, così come siamo pronti ad accogliere turisti e visitatori, che hanno sempre amato il nostro paese e il Lago di Garda, in tutta sicurezza». Un progetto, quello della Bardolino del turismo, proiettato in un futuro, che auguriamo “grande”, nonostante il duro momento, che l’ha messa alla prova. La fiducia non è mai abbastanza, ma, aiuta a costruire e, nel caso, a ritornare al più presto ai momenti migliori, che sole, luce, acque del Lago e buon vino, hanno sempre donato ai cittadini di Bardolino ed ai suoi visitatori.

Pierantonio Braggio