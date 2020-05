A Soave, la ricerca non si ferma.

Bellezza e fragilità sono le caratteristiche delle colline del Soave, tali, da centinaia di anni, essendo esse dedicate alla coltivazione della vite, ancorché soggette ai cambiamenti di un clima sempre più estremo.

La volontà di mantenere intatta l’interazione tra pratica agricola ed ecosistema collinare, ha creato, nel 2019, il progetto di ricerca, iniziato dal Consorzio del Soave, assieme al Consorzio del Lessini Durello, all’Università di Padova, alla WBA - World Biodiversity Association, AGREA, al Consorzio di Bonifica dell’Alta Pianura Veneta e all’IRECOOP Veneto, oltre ad alcune aziende agricole del territorio. Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto e attivato su 16 ha, una durata di 3 anni. Sospese alcune attività, altre stanno proseguendo e la divulgazione dei risultati è una di queste. L’EGU - European Geosciences Union, organizza, ogni anno, a Vienna, un’assemblea di più di 15 mila scienziati, da tutto il mondo, impostata su tematiche, quali suolo, terra e clima. A causa di COVID-19, quest’anno, l’evento è organizzato online ed ogni presentazione è resa disponibile in formato open-access (accesso aperto), per cui, chiunque può scaricare e consultare il materiale presentato. E’ previsto anche un momento live-chat per discutere i contenuti delle singole presentazioni. «Soilution System è stato selezionato tra le presentazioni più interessanti, grazie alla portata innovativa del progetto – spiega il prof. Paolo Tarolli dell’Università di Padova, coordinatore scientifico del progetto – il lavoro effettuato nell’ultimo anno sarà quindi presentato in una sessione, dedicata, in questo importante momento di confronto, con il mondo scientifico. L’Italia e il Veneto si confermano, ancora una volta, all’avanguardia, sui progetti di ricerca, dedicati allo studio del paesaggio e del territorio, e effettuare questo lavoro in un Patrimonio Agricolo Globale, preservato dalla FAO, per la sua unicità, dà al tutto una valenza di ancora più prestigio». Sono stati impiegati droni, per la creazione di modelli 3D, ad alta risoluzione, di vigneti, situati in aree a forte pendenza, al fine di una migliore comprensione dei processi di instabilità (erosione e frane). Queste informazioni, migliorate mediante un monitoraggio effettuato a terra dei fenomeni di dissesto, ha dato modo di costruire una “mappa dell’erosione” di alcuni versanti collinari, permettendo, quindi, di segnalare interventi preventivi al dissesto stesso. Un importante progetto, che nel campo di una viticoltura, in terreni scoscesi, talvolta, difficili, è di grande aiuto, per prevenzione e migliore, sicura condizione lavorativa.

Pierantonio Braggio