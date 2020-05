Palazzo Maffei Casa Museo, Verona.

La trasmissione ha avuto luogo domenica, 3 maggio, alle ore 21.50 circa, su Radio Rai 3. Suite (con podcast scaricabile, dal sito di raiplayradio.it), in una puntata di Mostre Impossibili, guidata da Gabriella Belli - storica dell'arte, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia e autrice del progetto museografico di Palazzo Maffei. Si attraversate le sale dello scenografico edificio seicentesco, nel centro di Verona, sede straordinaria dell'eccezionale collezione d'arte di Luigi Carlon. Si sono potute, sullo schermo, oltre 350 opere, fra pittura, scultura, arti applicate e architettura, esposte secondo un percorso, dalla doppia anima e dai diversi stili, tra antico e moderno. Si tratta d’una visita guidata d'eccezione, che ha condotto virtualmente – nell'attesa di riaprire le porte ai visitatori, chiuse per la questione virus – alla scoperta di oltre cinquant’anni anni di passione e di amore per l'Arte che, uscendo dall'intimità del privato, è oggi volutamente condivisa con il pubblico, già dal 14 febbraio 2020, con l’apertura della Casa Museo stessa, quale autentico scrigno dell'arte e grande contributo alla migliore conoscenza della stessa.

Pierantonio Braggio