Primo giorno senza morti . La situazione a Verona e nel Veneto il 3/5/2020

buona Domenica a tutti ecco il bollettino odierno.



Sono 2690 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona.



26 i casi totali in più rispetto a ieri sera.



Fonte Regione Veneto.



Una buona notizia nessuna vittima nelle ultime ore.





I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 345.

311 in reparto



34 in terapia intensiva.

7 Borgo Roma,

10 Borgo Trento,

5 Legnago,

4 Negrar,

1 Peschiera

7 Villafranca.



I dimessi veronesi ad ora sono 752.



In totale, nella Provincia di Verona, sono 1179 le persone in isolamento domiciliare.



Intanto sono saliti a 18318 i casi totali in Veneto.

955 ricoveri in reparto, 103 terapia intensiva.



In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1516 le persone decedute e 2694 i dimessi in Veneto.