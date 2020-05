A Bardolino, come a Villafranca, i commercianti protestano ni piazza

Ecco il video con cui un gruppo di coraggiosi commercianti si fa vedere in piazza, credo vogliano aprire le loro attività con responsabilità, chiedendo norme e misure di contenimento del virus ma anche informazioni sicure di come prevenire i contagi. Per ora i virologi non sanno come fare se non con il distanziamento e la quarantena ( roba di secoli fa) ed il Governo li segue ma non sblocca le risorse necessarie. Sarà populismo, ma quando va a fuoco la casa tutti corrono, qui pare che tante belle parole ma poichè non è la loro casa che va a fuoco, bisogna ragionare, aspettare, portar pazienza... Centinaia di consulenti indue mesi non son riusciti a dire altro , andrà tutto bene, restate a casa ed a rienpirsi al bocca di soldi inesistenti aspettando l'Europa che darà le risorse a debito fra mesi ed intanto gli altri Paesi erogano e riducono i conflitti sociali. Queste differenze non sono comprensibili