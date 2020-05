Lettera aperta inviata a 45 Sindaci, Presidenti delle tre Provincie, Regione e rappresentanti veneti in senato.

Lettera aperta al territorio

Cari imprenditori della filiera legno-arredo, cari amministratori locali,

cari amici del nostro territorio,

questo periodo in cui il tempo del fare, della produzione e delle

relazioni pubbliche si è come bloccato, ha lasciato emergere ferite ben

precedenti all’emergenza Covid 19 e ci ha fatto capire quale valore

inestimabile possa avere un territorio unito, forte, ricco di risorse e di

credibilità.

Non basta chiedere agli altri, alla politica di essere rappresentati. E’ giusto farlo, ma non è sufficiente.

Perché sia possibile fornire una rappresentazione forte del comparto dobbiamo costruire dall’interno

un settore forte e compatto, un Distretto di nome e di fatto. Lo dobbiamo fare ancora di più perché

la riconoscibilità nazionale ed internazionale dei nostri comuni è legata in modo netto alla fama dei

nostri arredi e alle imprese: Distretto del Mobile e territorio sono una cosa sola!

In passato è stato fatto tutto il contrario: il comparto dell’arredo si è sgretolato in una serie di iniziative

personalistiche, private, comunali, rionali, egoistiche, che ci hanno visto additare il nostro vicino

come il peggiore dei competitors. Da qui la perdita di importanza del Distretto del Mobile, cresciuta

quanto più noi stessi producevamo l’idea di un territorio dal passato glorioso ma senza futuro, senza

ricambio generazionale.

Oggi, in piena emergenza Covid 19, da molte parti si alzano plausi alle azioni del Distretto e a quelle

della Regione che hanno imposto a livello nazionale il dibattito su un comparto che, è bene ricordarlo,

conta 1200 aziende attive, 6750 addetti impiegati, 1079 milioni complessivi di fatturato, export verso

più di 50 paesi nel mondo.

Lignum ha tra le sue ragioni d’esistere questo obiettivo fin dalla sua nascita: aiuta le aziende a

migliorare i loro numeri, offre attività di formazione, ma è soprattutto un modo per affermare e

rilanciare il territorio, per creare una identità territoriale radicata e ricca.

Per questo non siamo un vero Consorzio nei fatti (se non a livello giuridico) e non imponiamo i rischi

economici che molti vedono in una compagine consortile: Lignum si fonda su una totale trasparenza

economico-finanziaria e su un codice etico, che abbiamo già applicato espellendo chi non lo rispetta.

Non garantiamo solamente gli interessi di singole aziende, ci muoviamo a favore di un territorio

intero, rappresentando, indipendentemente dalla loro attività o passività, le 1200 aziende di Verona,

Padova e Rovigo. Lo facciamo senza schieramenti politici, ma collaborando con tutte le

amministrazioni elette e le figure che possano spendersi a favore del settore.

E’ vero, molti imprenditori non troveranno in noi la magica soluzione dei loro problemi finanziari, né

una impennata immediata dei fatturati. E’ vero che ciascuno di noi è più attirato da ciò che ha una

natura immediatamente commerciale. Abbiamo sempre poco tempo e ci sembra di non poterne

dedicare per il rilancio del territorio. Il passato ci insegna, però, che con le visioni a breve termine

rischiamo l’estinzione.

Vi chiediamo, allora, cosa volete fare per il nostro comparto, per il nostro territorio?

Credeteci, non sono le quote a muoverci, ma la voglia di esprimere al meglio il territorio in un

momento in cui serve compattezza e non divisione. Dobbiamo interrompere l’idea di un territorio

debole, vecchio e diviso. E per farlo ci servono gli imprenditori migliori.

Scegliere se accettare la sfida Lignum, quella di un cambio di mentalità, quella della trasparenza e

della collaborazione è una questione etica, che ci dirà che futuro abbiamo. Perché è vero che noi

lavoriamo anche per chi resta in disparte a guardare, e che il beneficio di questo rilancio del territorio

verrà goduto anche da chi non parteciperà al suo faticoso percorso ma, a fare la differenza, saranno

la quantità e la qualità delle persone e degli imprenditori coinvolti.

Dall’esterno, nel rispetto dell’autonomia politica del Distretto, vale lo stesso per gli amministratori

locali, alcuni già molti attivi: aiutando Lignum non aiutate un gruppo privato ma il territorio intero, la

sua immagine e la sua apertura sul mondo, sui mercati europei, russi, americani, arabi, asiatici.

Aiutate il Made in Verona, Padova e Rovigo.

Nel mentre stiamo costruendo un tavolo di lavoro regionale per intervenire a favore delle aziende del legno-arredo, e garantendo corsi gratuiti di formazione per preparare le aziende al lavoro a distanza e digitale, spingiamo per un polo scolastico.

Smettiamola con i sospetti, l’atteggiamento di chi critica senza partecipare. Nessuno è troppo piccolo o troppo grande e tutti possiamo dare un contributo di idee e presenza. Perché ci sia azienda grande serve la piccola e viceversa: è questa filiera che crea Distretto, che crea valore. Nel caso non vediate una utilità immediata né abbiate tempo, sia pur pochissimo, da dedicare, sappiate che tra qualche anno rischiamo che non ci sia più un comparto a cui poter dedicare attenzione, con ricadute negative per ciascuno di noi.

Vi chiediamo di provare a pensare ad un territorio ricco di futuro, di cui essere orgogliosi, di abbandonare ogni posizione d’attesa e di aiutarci concretamente. Nessun rischio, nessun vincolo, ma per tutte le aziende, grandi o piccole, la possibilità di partecipare a loro modo, con minore o maggior coinvolgimento in un obiettivo che non possiamo più rimandare, il rilancio del mobile a

Verona, Padova e Rovigo.