Prelibatezze siciliane alla Protezione Civile del Veneto.

Segnala, molto attentamente, Regione Veneto, che Il pluripremiato Maestro pasticciere siciliano, Nicola Fiasconaro, ha donato dolci e squisitezze della sua terra alla Protezione Civile della Regione del Veneto, fortemente impegnata, nella lotta al Corona. Un grande gesto di generosità, che sottolinea l’affetto e la vicinanza di Fiasconaro, nei confronti del Veneto, dei suoi cittadini e di tutti coloro, che sono impegnati, a vario titolo, nell’emergenza in corso.“Il Maestro Fiasconaro non è nuovo di questi gesti e lo dimostra, ancora una volta, con questa donazione di prelibatezze siciliane, che, domenica, i nostri volontari della Protezione Civile consegneranno a diverse Associazioni di Volontariato, le quali forniscono, quotidianamente, ai più bisognosi, generi alimentari” - commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia .“Un gesto di assoluta fratellanza e di solidarietà, che in questo momento, farà sicuramente ritrovare il sorriso a diversi cittadini veneti in difficoltà - conclude il Governatore del Veneto -. Ringrazio l’amico Nicola, che, ancora una volta, si dimostra ambasciatore delle dolci eccellenze siciliane, nel nostro Veneto”. Ringraziamo anche noi, il Maestro Fiasconaro, per il suo importante dono, segno di quell’amicizia, che profondamente conforta, in un difficile momento di questa nostra era.

Pierantonio Braggio